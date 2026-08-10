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Germán Carty, ex Cienciano, remece el mercado y firma por campeón peruano: "Leyenda"

Germán Carty, histórico futbolista de Cienciano, sale del retiro y fue presentado como flamante fichaje de un club campeón peruano de cara a la temporada 2026.

Luis Blancas
Germán Carty, exfutbolista de Cienciano, fichó por campeón peruano
Germán Carty, exfutbolista de Cienciano, fichó por campeón peruano | Foto: Cienciano
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Germán Carty, histórico futbolista de Cienciano, decidió por salir de retiro a sus 58 años de edad y ahora fichó por club campeón del fútbol peruano de cara a la temporada 2026: estamos hablando de Club Deportivo Juventud Huracán, que actualmente disputa la Liga 3 y busca el ascenso a la Liga 2 en 2027.

Germán Carty, exfutbolista de Cienciano, fichó por campeón peruano

Carty, quien había decidido dejar el fútbol profesional en 2025 tras su paso por Atlético Minero de la segunda división peruana. Sin embargo, a sus 58 años ha sido anunciado como flamante refuerzo de Club Deportivo Juventud Huracán. "¡Bienvenido Leyenda!", escribieron desde las cuentas oficiales del equipo rosado.

Germán Carty es nuevo jugador de Club Deportivo Juventud Huracán para la temporada 2026 de la Liga 3

Germán Carty es nuevo jugador de Club Deportivo Juventud Huracán para la temporada 2026 de la Liga 3

El gran objetivo del futbolista que salió campeón con Cienciano de la Copa Sudamericana y Recopa será ayudar al conjunto de Barranca a consagrarse ganador de la Liga 3 para ascender a la Liga 2 de cara a la temporada 2027.

Anteriormente a su llegada a Juventud Huracán, Germán Carty jugó en diversos equipos como Total Chalaco, Sport Áncash, Pacífico, Atlético Minero, Cienciano, Deportivo Coopsol, Sport Boys, Atlante de México, Alianza Lima y Unión Huaral.

Además, después de comunicar oficialmente su retiro como futbolista entre 2024 y 2025, ejerció como asistente técnico de Santiago Acasiete en Juan Pablo II, en la Liga 1.

¿Cómo le fue a Germán Carty en Cienciano?

Proveniente de Atlante de México, Germán Carty llegó en 2002 para reforzar a Cienciano y debido a su gran rendimiento en el club cusqueño el delantero fue parte del plantel histórico que se consagró campeón de la Copa Sudamericana y Recopa en 2003, venciendo a grandes clubes como River Plate y Boca Juniors. Durante todo su paso en tienda imperial, el 'Avestruz' jugó 26 partidos y anotó solo 10 goles.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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