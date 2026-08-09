Se reveló la fuerte lesión que sufrió Marco Huamán con Alianza Lima ante Sport Boys: "La peor..."

Alianza Lima no logró imponer su juego frente a Sport Boys y acabó empatando 1-1 en la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026. El conjunto blanquiazul mostró una versión discreta y una de las notas más preocupantes del partido fue la lesión de Marco Huamán. Tras el encuentro, ya se conoció el primer diagnóstico del defensor.

Se reveló la fuerte lesión que sufrió Marco Huamán

En los primeros minutos del partido, Marco Huamán recibió un pisotón por parte de Luciano Nequecaur que el árbitro terminó sancionando con tarjeta amarilla. Sin embargo, el lateral de Alianza Lima no pudo continuar en el encuentro y rápidamente se evidenció una importante hinchazón en su tobillo.

Huamán tuvo que salir de cambio y durante el partido se le vio utilizando una bota ortopédica. Precisamente, el periodista José Varela reveló horas después, a través de su canal de YouTube, que el lateral padece un esguince de segundo grado en el tobillo, confirmándose así la gravedad de su lesión.

Marco Huamán terminó entre lágrimas tras salir lesionado en el Alianza Lima vs Sport Boys

"Punto aparte, se ha confirmado la peor noticia de la jornada. Marco Huamán estará fuera tres semanas por una dura lesión (esguince de tobillo grado 2) durante el duelo con el cuadro rosado", fue la información que compartió el citado comunicador.

De esta forma, el defensa de 23 años estará alejado de las canchas por al menos tres semanas y se perderá los próximos encuentros de Alianza Lima. Esta situación representa una dura baja para el conjunto blanquiazul, pues Marco Huamán se había consolidado como una pieza indiscutible en el esquema de Pablo Guede.

Marco Huamán se retiró cojeando del Estadio Nacional

El también lateral de la selección peruana fue captado saliendo del Estadio Nacional con muletas y acompañado por integrantes del cuerpo médico de Alianza Lima. En las imágenes difundidas a través de redes sociales, se pudo observar al futbolista caminando con evidente dificultad y utilizando una bota ortopédica para proteger la zona afectada.