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Jefferson Farfán elogió a figura de Boys y pide su fichaje para Alianza Lima: "Qué dinámica"

Tras el empate entre Alianza Lima y Sport Boys, Jefferson Farfán no dudó en destacar el buen nivel de una de las figuras de la 'Misilera'.

Eduardo Chirinos
Jefferson Farfán elogió a figura del Boys tras el empate con Alianza Lima.
Jefferson Farfán elogió a figura del Boys tras el empate con Alianza Lima. | Foto: Composición Líbero
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El empate 1-1 entre Sport Boys y Alianza Lima dejó sensaciones distintas para ambos equipos tras el duelo disputado en el Estadio Nacional por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El conjunto rosado mostró un buen nivel y por momentos complicó a los blanquiazules, lo que generó diversos comentarios luego del encuentro. En medio de estas reacciones, Jefferson Farfán sorprendió al dedicarle varios elogios a una de las figuras de la 'Misilera': estamos hablando de Oslimg Mora.

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Jefferson Farfán se rindió en elogios ante Oslimg Mora tras el Sport Boys vs Alianza Lima

A través de una publicación en sus historias de Instagram, la 'Foquita' no dudó en destacar el buen nivel del futbolista chalaco, quien fue elegido la figura del partido por su aporte en ofensiva y su solidez en defensa. Además de reconocer sus cualidades futbolísticas, el exjugador de Alianza Lima y la Selección Peruana confesó que desea ver a Mora nuevamente en el equipo de La Victoria.

El jugador del partido. Excelente partido, qué dinámica el día de hoy (ayer), sobrino. El fútbol está inventado, lo entendiste a la perfección. Ojalá puedas volver pronto a tu casa. ¡Miaaaauuuuu!”, escribió Farfán en sus redes sociales tras el empate entre íntimos y rosados.

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Farfán llenó de elogios a Oslimg Mora tras el Alianza Lima vs Sport Boys

Oslimg Mora en Alianza Lima

Recordemos que Oslimg Mora fue formado en las divisiones menores de Alianza Lima y promovido al primer equipo en 2018, pero fue cedido a préstamo en 2019 a la Universidad San Martín, donde hizo su debut profesional. Posteriormente, regresó a Alianza Lima en 2020 y formó parte del bicampeonato blanquiazul en las temporadas 2021 y 2022. En todas sus etapas con el club, disputó un total de 62 partidos y marcó 3 goles.

Trayectoria de Oslimg Mora

  • Alianza Lima: 2018–2022
  • Universidad San Martín: 2019 (préstamo)
  • Atlético Grau: 2023–2024
  • Sport Boys: 2025–actualidad

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Los dirigidos por el profesor Pablo Guede volverán a los campos de juego el próximo sábado 15 de agosto, cuando reciban a UTC en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 5 del Torneo Clausura. El partido está programado para las 7:30 p.m. (hora peruana).

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