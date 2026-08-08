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Cubillas sorprendió al revelar inesperada conversación con jugador de Alianza: "He venido a verte a ti"
¡Le puso la presión! El 'Nene' Cubillas sorprendió al aparecer en el Estadio Nacional y reveló que fue a ver exclusivamente a un jugador.
Alianza Lima se prepara para su encuentro contra Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Clausura, un partidazo que se realizará en el Estadio Nacional de Lima. Previo a lo que será el choque, una reconocida figura blanquiazul sorprendió con su presencia en el recinto deportivo. Se trata de Teófilo Cubillas, uno de los máximos referentes que tiene el equipo.
En conversación con el medio L1 MAX, el conocido como el 'Nene' reveló que uno de los principales motivos por los que se ha hecho presente es para ver a una de las grandes figuras que actualmente tienen los íntimos: Eryc Castillo. El ecuatoriano viene siendo pieza fundamental en el esquema de Pablo Guede, anotando los goles del triunfo.
"A quien veo de una manera distinta, diferente, es a Castillo. Lo estaba extrañando porque este año, desde el comienzo de la participación de Alianza en un campeonato, Castillo es un chico que, carambas, que se pone los chimpunes y trata de conseguir goles de cualquier forma”, fueron las primeras palabras del exjugador.
“Él está preparado para todo. Hoy conversé con él y le dije: "He venido a verte a ti". Así es que voy a estar siempre pendiente de él, de lo que haga", concluyó Cubillas.
Eryc Castillo es uno de los máximos goleadores del Clausura 2026
¿Dónde ver partido de Alianza Lima vs Sport Boys?
El duelo entre Alianza Lima y Sport Boys será transmitido por L1 MAX, señal disponible en operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro TV y Best Cable, entre otros. Asimismo, el encuentro podrá seguirse a través de Movistar Deportes.
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