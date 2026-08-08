Tal como señaló CLEVELAND, Walmart cuenta con aproximadamente 2,1 millones de empleados a nivel global, de los cuales 1,6 millones se encuentran en Estados Unidos. Estas estadísticas posicionan a la empresa estadounidense como el principal empleador privado en el país.

Recientemente, se han comenzado a revelar los salarios de algunos de los puestos más solicitados dentro de la cadena, lo que permite obtener una visión más clara sobre las compensaciones ofrecidas a sus trabajadores. ¿Cuáles son los montos y cómo postular?

Walmart: estos son los salarios para gerentes de tienda, farmacéuticos y más

Walmart presentó recientemente su informe sobre las tendencias laborales proyectadas para este 2026, exponiendo que cerca de dos tercios de los empleos por hora en sus tiendas son de tiempo completo.

Walmart: estos son los salarios para gerentes de tienda, farmacéuticos y más.

Además, informó que el 90% de las posiciones en el país de Trump no requieren un título universitario, lo que resalta la accesibilidad de sus oportunidades laborales. Un dato significativo es que el 75% de los empleados en tiendas, clubes y la cadena de suministro comenzaron como asociados por hora.

El documento también señala que los puestos más solicitados dentro de la cadena, que incluyen ventas publicitarias, gerente de tienda, ingeniero de datos, técnico de mantenimiento, gerente general de la cadena de suministro, conductor de flota privada, farmacéutico, jefe de equipo, asesor de proyectos inmobiliarios y gerentes para Sam’s Club.

En cuanto a la remuneración, los salarios para estos roles varían considerablemente:

Un asociado de ventas publicitarias puede ganar entre US$90.000 y US$234.000.

Un gerente de tienda recibe entre US$95.000 y US$170.000.

Los ingenieros de datos tienen un rango entre US$ 90.000 y US$ 234.000 dólares.

US$ Los técnicos de mantenimiento general perciben entre US$26 y US$76 por hora.

El gerente general de la cadena de suministro puede obtener entre US$116.000 y US$351.000.

Los conductores de flota privada promediaron más de US$109.000 el año pasado.

Otros roles, como farmacéutico y gerente de Sam’s Club, ofrecen salarios que oscilan entre US$98.000 y US$172.000, y entre US$110.000 y US$160.000, respectivamente, todos con la posibilidad de bonificaciones y acciones.

Cómo postular y requisitos

Para postularte a un empleo en Walmart, es necesario acceder al portal oficial de Walmart Careers. Allí, podrás buscar vacantes utilizando tu código postal, crear una cuenta y completar la solicitud en línea. La empresa suele responder en un plazo aproximado de una semana.

Entre los requisitos generales se encuentran: