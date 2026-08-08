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ALERTA MÁXIMA en Walmart del suroeste de Kansas: AMENAZA telefónica provoca el CIERRE temporal de este establecimiento
Una llamada telefónica amenazante trajo como consecuencia el cierre temporal de un establecimiento de Walmart ubicado en el suroeste de Kansas. ¿Qué pasó?
¡Aviso importante! Recientemente, las autoridades locales están llevando a cabo una investigación sobre las amenazas realizadas contra Walmart en Dodge City.
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Esta revelación ha generado preocupación en la comunidad y ha llevado a un aumento en la vigilancia en la zona. Hasta el momento, las fuerzas del orden buscan identificar a los responsables de estas intimidaciones y garantizar la seguridad de la ciudadanía y del establecimiento comercial. Aquí más detalles.
Walmart del suroeste de Kansas: amenaza telefónica provoca su cierre temporal
Walmart del suroeste de Kansas: amenaza telefónica provoca su cierre temporal.
HAYSPOT y otros medios internacionales informaron que este viernes 7 de agosto, alrededor de las 3.00 p. m., el personal de atención al cliente del Walmart en 1905 North 14th Avenue recibió una llamada anónima que contenía amenazas de violencia contra la tienda de Dodge City, Estados Unidos.
Esta confirmación se dio mediante un comunicado emitido por la policía local. Ante la gravedad de la situación, los agentes acudieron rápidamente al establecimiento y, al llegar, se dieron cuenta de que la persona sospechosa continuaba en línea con el personal.
Según los informes, los oficiales tomaron el control de la llamada y observaron que el autor de las amenazas estaba utilizando un distorsionador de voz. En la conversación, el hombre extendió el plazo en el que se esperaba que se llevaran a cabo las acciones amenazantes.
Pese a que el tiempo estipulado pasó, los agentes decidieron permanecer en el lugar como medida de precaución. Posteriormente, el Walmart reabrió sus puertas, aunque, hasta el cierre de la nota, todo sigue bajo monitoreo. No se han compartido más datos sobre el individuo.
¿Por qué suceden amenazas en Walmart?
Las amenazas que perjudican a las tiendas Walmart se originan por múltiples motivos, predominando las llamadas falsas de bromistas, actos de vandalismo psicológico y respuestas a tensiones sociales y económicas específicas.
Debido a su tamaño y afluencia, estos supermercados se transforman en objetivos evidentes para quienes buscan provocar un desorden masivo de manera rápida.
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