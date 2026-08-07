¡Pudo suceder una tragedia! Recientemente, se reportó sobre un tiroteo que tuvo lugar en un Walmart de Tacoma, en el noroeste de EE. UU., durante un arresto por hurto. Luego de los incidentes, las autoridades locales confirmaron que no se reportaron heridos. El Departamento de Policía de Tacoma aún no ha determinado si los dos hechos estaban conectados ni quién era el blanco de los disparos. AQUÍ lo que se sabe.

Walmart: reportan tiroteo en establecimiento durante un 4RR3ST0 por hurto, ¿se confirmaron heridos?

Walmart: reportan tiroteo en establecimiento durante un 4RR3ST0 por hurto, ¿se confirmaron heridos?

KING 5 informó sobre lo sucedido en esta zona de EEUU. Según su informe, bajo respaldo de las autoridades, el incidente ocurrió alrededor de las 8.14 p. m. del 4 de agosto de 2026, cuando las autoridades realizaban la detención de un ladrón en el Walmart ubicado en Union Avenue.

En ese momento, un sedán negro con cuatro ocupantes pasó por el lugar y abrió fuego en varias ocasiones. Los agentes que realizaban el arresto no pudieron identificar la dirección de los disparos, aunque estos provenían de las cercanías del sitio del suceso. Hasta el momento, no se han realizado arrestos relacionados con el tiroteo. Sí se reveló que no hubo heridos.

Asimismo, tampoco se han revelado nombres de los presuntos implicados o testimonios. Cabe precisar que, para cualquier información, pueden comunicarse directamente con el Departamento de Policía de Tacoma.

¿Por qué suceden incidentes o tiroteos en Walmart?

Tal como señaló The Washington Post, los episodios de violencia y tiroteos en tiendas de Walmart se presentan con regularidad, impulsados por diversos factores.

Entre ellos, destaca la amplia presencia de la cadena a nivel nacional, que facilita el acceso del público. Además, las políticas anteriores relacionadas con la venta de armas y los recortes en la seguridad interna han generado una carga significativa para las fuerzas policiales locales, complicando aún más la situación.