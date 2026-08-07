¡Inesperado desenlace! Recientemente, el futbolista argentino Matías Pourrain fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos mientras se dirigía con su equipo a Los Ángeles para disputar un encuentro deportivo. Pourrain, quien formaba parte del Real Pilar en Argentina, decidió buscar nuevas oportunidades en el fútbol de Norteamérica hace algunos años. ¿A qué se debe su detención? ¿Qué revelaron las autoridades?

Futbolista argentino termina arrestado por ICE en aeropuerto de Miami

Futbolista argentino termina arrestado por ICE en aeropuerto de Miami. / La Nación.

Matías Pourrain, un futbolista argentino de 34 años, ha visto su vida interrumpida tras ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Estados Unidos. El incidente ocurrió el jueves 6 de agosto a las 17.00, cuando se preparaba para abordar un vuelo hacia Los Ángeles junto a su equipo, el Miami United FC, que se encontraba en la fase semifinal de un torneo nacional.

Su hermano, Juan Pourrain, en conversación con C5N, precisó que los compañeros de Matías fueron los primeros en notar su ausencia, ya que no regresó al avión tras ser llevado por las autoridades, quienes aseguraron que lo devolverían en breve.

Desde su sorpresivo arresto, Matías permanece en el centro de procesamiento de Miramar, al norte de Miami. Al día siguiente de su arresto, logró realizar una breve llamada de cinco segundos, en la que pudo comunicar que estaba siendo presionado para firmar documentos que facilitarían su deportación.

La situación ha generado preocupación entre sus familiares y compañeros de equipo, quienes esperan una pronta resolución a su caso.

¿Qué más ha revelado su hermano y demás familiares?

Bajo este contexto, y en declaraciones al canal TN, Juan Pourrain declaró sobre la situación que enfrenta su hermano: "Lo tienen ahí adentro encerrado con criminales o con cualquiera que haya estado ilegal o cometiendo delitos. Lo que estamos pidiendo es sacarlo y, si tiene que ir a la entrevista, que siga desde su casa, si no es un riesgo para nadie".

La familia y el club han señalado que Pourrain ingresó al país de manera legal con una visa de turista, posteriormente obtuvo un permiso de trabajo vigente y tiene un caso de asilo en proceso desde hace años.

Su situación migratoria le impedía salir del país americano, ya que hacerlo significaría perder la posibilidad de reingresar, lo que limitaba sus vuelos a trayectos domésticos. Este no era su primer viaje con el equipo, y su hermano contó que otros cuatro jugadores optaron por no abordar el avión ese día debido al temor de enfrentar una situación similar.