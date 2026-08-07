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Sport Boys toma firme medida con Miguel Trauco a poco de enfrentar a Alianza Lima: "Sensible"
Miguel Trauco, jugador de Sport Boys, fue sorprendido con firme medida del club rosado de cara al choque ante Alianza Lima en el Estadio Nacional.
Sport Boys se alista para lo que será el partido ante Alianza Lima por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Los rosados tenían un condimento especial por tener en su plantel a un exjugador blanquiazul como Miguel Trauco. De hecho, el lateral se había pronunciado públicamente para expresar su sentir de enfrentar a su antiguo equipo.
Sport Boys toma firme medida con Miguel Trauco a poco de enfrentar a Alianza Lima
Recientemente, el periodista Ernesto Macedo de L1 MAX confirmó en sus redes sociales que Miguel Trauco ha quedado fuera de la convocatoria de Sport Boys para enfrentar a Alianza Lima en el Estadio Nacional. Todo hace indicar que el estratega vio al lateral en condiciones no óptimas, por lo que no lo arriesgará en este choque del Clausura.
"Baja sensible. El lateral izquierdo de Sport Boys, Miguel Trauco, no ha sido convocado contra Alianza Lima.", publicó el mencionado comunicador.
Miguel Trauco estaba ilusionado con enfrentar a Alianza Lima de Pablo Guede.
En la antesala de este encuentro, Miguel Trauco brindó declaraciones a la prensa para expresar su sentir de lo que iba a significar jugar ante Alianza Lima. El futbolista dejó en claro que era especial medirse contra los blanquiazules, ya que pese a su salida del club por los temas extradeportivos, guarda en el recuerdo buenos momentos que vivió durante su estadía en la institución victoriana.
"Será un partido muy bonito, seguramente lo viviré de forma especial. Para mí, Alianza Lima significa mucho; el paso que tuve por ahí fue muy bonito y quedan grandes recuerdos", manifestó Miguel Trauco en la antesala del compromiso de Liga 1.
¿A qué hora juega Sport Boys vs Alianza Lima?
El partido entre las escuadras de Sport Boys y Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026 se juega el próximo sábado 8 de agosto a partir de las 8.00 p. m. hora local con la transmisión de L1 MAX en el Estadio Nacional.
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