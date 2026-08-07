Alianza Lima perdió 1-0 ante River Plate y generó fuerte desazón en la hinchada blanquiazul

Alianza Lima se quedó sin la posibilidad de disputar el título de la CONMEBOL Evolución U13. El cuadro blanquiazul perdió 1-0 frente a River Plate en las semifinales del torneo y ahora tendrá que luchar por el tercer lugar del certamen continental.

Alianza Lima cayó 1-0 ante River Plate y desató el enojo de los hinchas del club blanquiazul

La Sub-13 de Alianza disputó un encuentro muy equilibrado frente a River y dispuso de algunas ocasiones para adelantarse en el marcador, aunque no consiguió aprovecharlas. La única diferencia del partido se produjo en la segunda parte, cuando Batian Aguirre, a los 27 minutos, conectó un remate cruzado que acabó venciendo al guardameta del conjunto íntimo.

La Sub-13 de Alianza Lima perdió ante River Plate y no clasificó a la gran final de la Conmebol Evolución

Con este resultado, el conjunto argentino selló su pase a la final, mientras que Alianza Lima jugará por el tercer lugar. El cuadro peruano se enfrentará a Secasports de Venezuela, derrotado en la otra semifinal, con la intención de despedirse del torneo con una victoria y obtener la medalla de bronce.

En la final por el título, River Plate se medirá con la Selección de Antioquia de Colombia. El equipo colombiano venció por 2-1 a Secasports y aseguró su lugar en la gran final de la CONMEBOL Evolución U13.

Alianza Lima en la Conmebol Evolución

La categoría sub-13 de Alianza Lima integró el grupo A junto con Secasports, New Porto FC y Universidad Católica. En la semifinal se midió ante River Plate y, ahora que ya no tiene opciones de avanzar, intentará finalizar entre los tres mejores frente a Secasports, al que volverá a enfrentar.