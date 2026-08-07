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Alianza Lima perdió 1-0 ante River Plate y generó fuerte desazón en la hinchada blanquiazul
Alianza Lima cayó 1-0 ante River Plate y perdió la posibilidad de clasificar a la final de importante campeonato internacional. Esto generó la molestia de los hinchas blanquiazules.
Alianza Lima se quedó sin la posibilidad de disputar el título de la CONMEBOL Evolución U13. El cuadro blanquiazul perdió 1-0 frente a River Plate en las semifinales del torneo y ahora tendrá que luchar por el tercer lugar del certamen continental.
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Alianza Lima cayó 1-0 ante River Plate y desató el enojo de los hinchas del club blanquiazul
La Sub-13 de Alianza disputó un encuentro muy equilibrado frente a River y dispuso de algunas ocasiones para adelantarse en el marcador, aunque no consiguió aprovecharlas. La única diferencia del partido se produjo en la segunda parte, cuando Batian Aguirre, a los 27 minutos, conectó un remate cruzado que acabó venciendo al guardameta del conjunto íntimo.
La Sub-13 de Alianza Lima perdió ante River Plate y no clasificó a la gran final de la Conmebol Evolución
Con este resultado, el conjunto argentino selló su pase a la final, mientras que Alianza Lima jugará por el tercer lugar. El cuadro peruano se enfrentará a Secasports de Venezuela, derrotado en la otra semifinal, con la intención de despedirse del torneo con una victoria y obtener la medalla de bronce.
En la final por el título, River Plate se medirá con la Selección de Antioquia de Colombia. El equipo colombiano venció por 2-1 a Secasports y aseguró su lugar en la gran final de la CONMEBOL Evolución U13.
Alianza Lima en la Conmebol Evolución
La categoría sub-13 de Alianza Lima integró el grupo A junto con Secasports, New Porto FC y Universidad Católica. En la semifinal se midió ante River Plate y, ahora que ya no tiene opciones de avanzar, intentará finalizar entre los tres mejores frente a Secasports, al que volverá a enfrentar.
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