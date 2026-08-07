Carlos Desio, DT de Sport Boys, se rindió en elogios ante dos futbolistas de Alianza: "Diferentes"

Aliana Lima y Sport Boys se enfrentarán por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y en la previa a este gran clásico, el técnico del cuadro chalaco, Carlos Desio, se rindió en elogios ante dos futbolistas del club de La Victoria por su gran rendimiento en el plantel que salió campeón del Torneo Apertura 2026: estamos hablando de Eryc Castillo y Jairo Vélez.

Carlos Desio, técnico de Sport Boys, elogió a dos futbolistas de Alianza Lima

Desio, entrenador de Boys, analizó el próximo duelo frente a Alianza y no dudó en destacar a dos futbolistas del conjunto blanquiazul. El estratega argentino consideró que Eryc Castillo y Jairo Vélez son jugadores “diferentes” y resaltó el aporte que vienen teniendo en el Torneo Clausura 2026.

“Hoy en día Alianza tiene a los jugadores más diferentes que son Eryc Castillo y Jairo Vélez, que son dos futbolistas que han marcado una gran diferencia en el torneo. Uno por calidad y otro por potencia y definición”, afirmó Desio en diálogo con Radio Exitosa, dejando claro que ambos representan una de las principales amenazas para Sport Boys.

Carlos Desio, técnico de Sport Boys, elogió a Eryc Castillo y Jairo Vélez de Alianza Lima

El técnico rosado también identificó uno de los aspectos que podría aprovechar su equipo ante los íntimos. Según explicó, Alianza Lima suele adelantar mucho sus líneas en búsqueda del arco rival, situación que puede generar espacios cuando pierde la pelota. “Lo que hemos visto de Alianza es que le están metiendo goles porque siempre está buscando el arco contrario, y por ahí esas transiciones pueden dolerle”, sostuvo.

Desio, además, destacó el funcionamiento colectivo del equipo dirigido por Pablo Guede y explicó algunos detalles de su propuesta. “Alianza muestra una táctica con muchos jugadores en el medio campo, siempre buscan salir con dos centrales y ponen a Gaibor y Pavez de doble volante”, señaló. Asimismo, mencionó la amplitud que generan sus laterales y la movilidad de Castillo, Vélez, Federico Girotti y Paolo Guerrero, quienes serán piezas a tener en cuenta en el duelo que se disputará en el Estadio Nacional.

Alianza Lima vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026: Día, hora y canal

Alianza Lima y Sport Boys se enfrentarán el sábado 8 de agosto de 2026 a las 8.00 p. m. (hora peruana) por la jornada cuatro del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Nacional. Este encuentro se podrá ver por L1MAX.