Christian Cueva, figura de Sport Boys, dio rotundo calificativo sobre Alianza Lima: "Es un..."

Sport Boys protagonizará un partido de alta intensidad ante Alianza Lima por la fecha 4 del Torneo Clausura. Los rosados llegan con el objetivo de dar el gran golpe y seguir con su racha positiva, por lo que se esperanzan en contar con Christian Cueva, uno de sus fichajes. En la previa, el volante nacional sorprendió con una firme opinión de los blanquiazules.

Christian Cueva, figura de Sport Boys, opinó sobre partido ante Alianza Lima

Durante una conferencia de prensa, le consultaron a Christian Cueva por sus sensaciones sobre lo que será medirse ante Alianza Lima, un clásico rival y su exequipo, y por si tendrá minutos tras recuperarse de su lesión.

Ante ello, el mediocentro señaló que ya está terminando su recuperación, pero la decisión final la tendrá el DT Carlos Desio. Del mismo modo, no dudó en remarcar que Sport Boys llega en una gran alza de rendimiento y que será un enfrentamiento entre dos equipos grandes del fútbol peruano.

Christian Cueva tiene grandes chances de poder jugar ante Alianza Lima

"Estoy bien, recuperándome y la decisión (de jugar) la tiene el entrenador. Para nosotros lo más importante es estar atento a lo que significa Boys, el grupo está mostrando un gran juego colectivo. Lógicamente es un partido entre dos grandes como Alianza y Sport Boys. Mi cabeza está aquí y estoy muy contento por cómo me recibieron a pesar de que no fue el mejor inicio", señaló el mediocentro.

En esa misma línea, 'Aladino' remarcó que su enfoque está en poder destacar con los rosados y está muy feliz de formar parte del grupo, pese a que no tuvo su mejor debut pues terminó lesionándose.

Carlos Desio, DT de Sport Boys, reveló el estado de Christian Cueva

“Christian Cueva está entrenando con el plantel, tuvo un parón largo y esta semana recién se inició con el plantel. Desde que está entrenando con el plantel ya está en condiciones, nosotros tomaremos las decisiones. Si está entre los 20 podrá estar de titular o sumar minutos”, señaló el estratega para ‘Portal Rosado’.