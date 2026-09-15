Mauro Cantoro exigente con Universitario pese a victoria ante Alianza: "Necesita jugar mejor"

Universitario no ganó cómodamente a Alianza Lima el sábado 12 de septiembre por la fecha 9 del Torneo Clausura. El enfrentamiento entre los cremas y los blanquiazules sigue dando varios puntos de opinión, y uno de ellos fue Mauro Cantoro, quien no dudó en ser exigente con su exequipo pese al triunfo en Matute.

Para Cantoro, la 'U' depende mucho de lo que puedan generar Alex Valera y Gianluca Lapadula, lo cual considera que está bien, pues son dos grandes goleadores. Sin embargo, consideró que los dirigidos por Héctor Cúper, con el plantel que tienen, deberían jugar mejor, pues en varios pasajes del partido ante Alianza fueron sometidos por la presión.

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¿Qué dijo Mauro Cantoro sobre Universitario?

Durante la emisión del programa Denganche, se armó el debate con respecto al clásico peruano. En un primer momento, el periodista Mauricio Loret De Mola expuso su análisis sobre los dirigidos por Cúper.

"El techo de la 'U' tiene que ser mucho más alto. Cúper también lo sabe. Yo creo que el deseo del técnico es que tanto los interiores como los laterales volantes tengan un desarrollo más adelante del campo. Y el ataque, Lapadula y Valera, tienen vida propia. Ellos mismos pueden causar estragos".

Alex Valera marcó al minuto 16 ante Alianza Lima

Ante ellos el 'Toro' complementó manifestando que los cremas no solo pueden depender de esta dupla. "¿Cómo la 'U' no va a depender de Lapadula y Valera? Se están complementando bien y, de alguna forma, están salvando a la 'U'. El tema es que la 'U' tiene y necesita jugar mejor con el equipo que tiene. Es una victoria importante porque es el clásico, pero no te puedes conformar con este nivel", declaró el exjugador durante el desarrollo del programa Denganche.

Gianluca Lapadula no pudo anotar ante Alianza Lima

Universitario vs Deportivo Garcilaso: fecha, hora y canal

El próximo partido de Universitario será ante Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura. El encuentro se disputará este sábado 19 de septiembre, desde las 6.00 p. m., en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, y será transmitido por L1 MAX.