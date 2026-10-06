Sport Boys vs Alianza Atlético EN VIVO por Copa de la Liga: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Sport Boys vs Alianza Atlético se enfrentan HOY, martes 6 de octubre, por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga 2026. El 'Vendaval' logró sacar una ventaja de tres goles en la ida, pero los rosados llegan con confianza para revertir el marcador. Este encuentro se disputará desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Campeones del 36 de Sullana y contará con la transmisión EN VIVO por América TV (canal 4) y América TV.

Sport Boys vs Alianza Atlético EN VIVO ONLINE GRATIS: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 08:13 Lista de convocados de Sport Boys Estos son los llamados por Carlos Desio para buscar la remontada ante Alianza Atlético: 08:11 ¿A qué hora juega Sport Boys vs Alianza Atlético? El partido entre Sport Boys y Alianza Atlético dará inicio desde las 3.00 p. m. (hora peruana). 07:56 Sport Boys vs Alianza Atlético: ¡Bienvenidos a la cobertura de hoy! Buen día a todos los seguidores de Libero.pe. Sigue el minuto a minuto del partido entre Sport Boys vs Alianza Atlético por la vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga.

¿A qué hora juega Sport Boys vs Alianza Atlético?

A continuación, te compartimos los horarios confirmados para el inicio del partido de Sport Boys vs Alianza Atlético por la vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga 2026.

Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.00 p. m.

México y Centroamérica: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 4.00 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 1.00 p. m. (Los Ángeles)

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Sport Boys vs Alianza Atlético EN VIVO?

La transmisión del partido de vuelta de Sport Boys vs. Alianza Atlético, por las semifinales de la Copa de la Liga Caliente 2026, podrá visualizarse EN VIVO por las señales de América TV (canal 4) y Bicolor+. Del mismo modo, este duelo se encuentra disponible vía ONLINE GRATIS por YouTube y América TVGO. De este modo, todos los aficionados podrán seguir este partido.

Previa del partido de Sport Boys vs Alianza Atlético por Copa de la Liga

Sport Boys sufrió uno de los golpes más duros de su temporada tras caer goleado por 5-2 ante Alianza Atlético en el partido de ida. El equipo comandado por Carlos Desio presentó una alineación alterna y todo apunta a que mantendrá su apuesta por darle minutos a los futbolistas que han tenido poca participación a lo largo del campeonato.

Sport Boys buscará remontar el 5-2 en contra que obtuvo en la ida.

Los rosados volverán a recurrir a varias de sus alternativas, aunque también incluirán a algunos titulares con el objetivo de remontar la serie y conseguir el pase a la gran final, donde enfrentarían a Sporting Cristal. Para este duelo, decidieron convocar a figuras como Miguel Trauco, Christian Cueva, Carlos Zambrano, entre otros.

Por su parte, Alianza Atlético continúa mostrando un gran nivel y una idea de juego consolidada bajo la dirección técnica de Federico Urciuoli. El ‘Vendaval’ consiguió una importante ventaja en la ida y buscará sentenciar la llave en condición de local, apoyándose en figuras como Hernán Lupu, Jorge Del Castillo y José Ingratti.

Alianza Atlético parte con una ventaja de tres goles tras haber goleado en el Callao.

Sport Boys vs Alianza Atlético: pronóstico y apuestas

Alianza Atlético llega como favorito para quedarse con la victoria ante Sport Boys y sellar su clasificación a la gran final de la Copa de la Liga. Conoce las cuotas en las principales casas de apuestas:

Casa de apuestas Sport Boys Empate Alianza Atlético Betsson 3.95 3.45 1.82 1xBet 3.85 3.44 1.79 Te Apuesto 3.57 3.20 1.68 Stake 3.90 3.55 1.85 Doradobet 3.60 3.33 1.87

Sport Boys vs Alianza Atlético: alineaciones probables del partido

Posible alineación de Sport Boys: Jefferson Nolasco; Mathías Llontop, Gustavo Dulanto, Luciano Zambrano, Renzo Alfani, Nilson Loyola; Federico Illanes, Yuriel Celi, Jostin Alarcón; José Davey, Christian Cueva y Percy Liza.

Posible alineación de Alianza Atlético: Daniel Prieto; Jesús Mendieta, José Lujan, Román Suárez, Stefano Fernández; Germán Díaz, Juan Delgado; Ariel Muñoz, Hernán Lupu, Jorge Del Castillo y José Ingratti.

¿Contra quién juega el ganador de Sport Boys vs Alianza Atlético?

El ganador de la llave entre Sport Boys y Alianza Atlético se enfrentará ante Sporting Cristal en la gran final de la Copa de la Liga 2026. Los rimenses ya están en esta instancia tras haber superado a ADT.

Sport Boys vs Alianza Atlético: últimos resultados

27/09/2025 | Sport Boys 2-5 Alianza Atlético (Copa de la Liga).

19/04/2026 | Alianza Atlético 0-1 Sport Boys (Liga 1).

16/11/2025 | Sport Boys 0-1 Alianza Atlético (Liga 1).

12/07/2025 | Alianza Atlético 1-0 Sport Boys (Liga 1).

24/08/2024 | Alianza Atlético 2-0 Sport Boys (Liga 1).

¿Dónde juegan Sport Boys vs Alianza Atlético?

Así luce el Estadio Campeones del 36 de Sullana

El partido de Sport Boys vs Alianza Atlético está programado para disputarse en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, Piura. Cabe señalar que este partido se jugará a puertas cerradas, por lo que no habrá público en las gradas.