¿Qué resultado necesita Sport Boys para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026?

Sport Boys y Alianza Atlético se preparan para disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga 2026, luego del contundente triunfo por 5-2 del cuadro sullanense en la ida. La 'Misilera' está obligada a remontar para seguir soñando con la final, por lo que en esta nota te contamos qué resultados necesita Sport Boys para clasificar, qué ocurre si gana por tres, cuatro o más goles y todos los panoramas posibles de la serie.

¿Qué necesita Sport Boys para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026?

Las cuentas son claras para el equipo dirigido por Carlos Desio: una victoria por cuatro o más goles de diferencia le permitirá darle vuelta al marcador global y avanzar a la final. En cambio, si Sport Boys gana por tres goles, empata la serie y todo se tendrá que definir desde la tanda de penales. La revancha se disputará en el Estadio Campeones del 36, donde los 'churres' intentarán defender la importante ventaja conseguida en Lima.

Sport Boys perdió 5-2 en la ida de la semifinal de la Copa de la Liga.

¿Cómo quedó Sport Boys vs. Alianza Atlético en la ida?

Alianza Atlético protagonizó una gran remontada en el Callao y terminó goleando 5-2 a Sport Boys. José Davey adelantó a los rosados en los primeros minutos, pero el conjunto de Sullana reaccionó con los goles de José Ingratti, Román Suárez y un doblete de Ariel Muñoz. Rolando Díaz marcó el segundo descuento para Sport Boys, aunque Cristian Penilla apareció en el tramo final para sentenciar el encuentro.

Alianza Atlético busca sellar su pase a la final

Alianza Atlético parte con una ventaja de tres goles y sabe que un empate o una victoria le permitirá avanzar a la definición de la Copa de la Liga 2026. El ganador enfrentará a Sporting Cristal, que ya aseguró su clasificación a la final tras superar a ADT por un global de 6-0.

¿Cuándo juega Alianza Atlético vs Sport Boys por la vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga 2026?

La semifinal de vuelta entre Alianza Atlético vs. Sport Boys se jugará el próximo martes 6 de octubre desde las 3:00 pm. horas locales en el estadio Campeones del 36 de Sullana. El encuentro será transmitido por América TV y América TVGO, además de Bicolor+ en YouTube, y definirá al segundo finalista de la Copa de la Liga 2026.