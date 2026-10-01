Sporting Cristal se convirtió en el primer finalista de la Copa Caliente de la Liga 2026 tras dejar en el camino a ADT de Tarma con un resultado bastante abultado. El cuadro rimense completó una eliminatoria sólida y ahora aguarda por la definición del segundo finalista para intentar coronarse como el primer campeón en la historia de este certamen inédito.

El rival del conjunto bajopontino saldrá del cruce entre Alianza Atlético y Sport Boys, el cual se resolverá el próximo martes 6 de octubre en el calor de Sullana. El elenco 'churre' llega con una importante ventaja tras imponerse por un abultado 5-2 en el duelo de ida, por lo que buscará sellar su clasificación en casa ante un cuadro rosado obligado a la proeza.

La gran definición del torneo se disputará a partido único en cancha neutral. Aunque la intención inicial de la organización era albergar el compromiso en el Estadio Nacional de Lima, la sede oficial del encuentro aún se encuentra pendiente de confirmación por parte de las autoridades deportivas.

Sporting Cristal se enfrenta a ADT por la Copa de la Liga

Además del prestigio de alzar el trofeo en su edición inaugural, el campeón de la Copa de la Liga obtendrá beneficios de alto valor competitivo. El ganador sumará dos puntos decisivos en la tabla acumulada del torneo que disputen en la temporada 2027 y obtendrá el boleto directo a la Recopa del Perú, donde se medirá ante el flamante campeón de la Liga 1 2026.

¿Cuándo se juega la final de la Copa de la Liga?

La gran final de la Copa Caliente de la Liga está programada para el próximo domingo 15 de noviembre. Para entonces, la Liga 1 estará en receso por fecha FIFA.