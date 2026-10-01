Pablo Guede protagonizó peculiar cruce con periodista en conferencia de Alianza: "Te veo más que a mi mujer"

Alianza Lima perdió 2-1 ante su similar de Palestino de Chile en Matute, en un amistoso internacional en plena pausa de la Liga 1 por fecha FIFA. Tras el final del compromiso, el entrenador Pablo Guede brindó una conferencia de prensa para hablar del resultado y el rendimiento de sus dirigidos, no obstante, en medio de las consultas sobre el partido, el estratega argentino sorprendió al protagonizar un curioso y divertido momento con uno de los periodistas presentes.

Pablo Guede y el divertido momento que protagonizó con periodista en plena conferencia de Alianza Lima

Tras dar sus apreciaciones sobre el resultado del partido, Guede respondió uno por uno a las preguntas de los periodistas. Cuando llegó el turno del comunicador José Varela. Inmediatamente, el argentino lo identificó y aprovechó la ocasión para, a modo de broma “recriminarle” por su constante presencia en las prácticas y eventos del conjunto íntimo.

"Estoy seguro que estás en todos lados, monstruo. ¿Viste Droopy, el que aparecía en todos lados?. No tenés nada que hacer en tu vida, ¿no?, estás en todos lados, monstruo. Estaría bueno que un día no te vea. Te veo más que a mi mujer, boludo. Voy para allá a entrenar y estás, ¿Qué querés?", señaló Guede entre risas, desatando más de una carcajada en la sala de conferencias.

El particular intercambio entre Pablo Guede y José Varela terminó por romper con la seriedad habitual de una conferencia de prensa y generó risas entre los presentes. Así, pese a la derrota de Alianza Lima ante Palestino, el técnico argentino dejó una curiosa anécdota que rápidamente llamó la atención durante su comparecencia ante los medios.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Vale precisar que Alianza Lima afrontará un segundo partido amistoso, esta vez ante FBC Melgar. El duelo está pactado para el sábado 3 de octubre. El horario y escenario del encuentro aún no han sido confirmados, pero se pudo conocer que se jugará a puertas cerradas.