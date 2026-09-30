Próximo partido de Alianza Lima: fecha, hora y canal para el duelo contra Melgar

Alianza Lima se viene preparando de la mejor manera para lo que será su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1, cuando regrese a las canchas peruanas después del parón por los amistosos de fecha FIFA. Los blanquiazules, luego de su derrota 2-1 ante Palestino de Chile, ahora se prepararán para un intenso duelo contra Melgar.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Melgar?

El encuentro entre Alianza Lima y Melgar está programado para jugarse este sábado 3 de octubre que será parte de la preparación de los íntimos para afrontar el campeonato peruano.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar?

El encuentro aún no tiene un horario definido. Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este encuentro.

Alianza Lima enfrentará a Melgar a puertas cerradas. Foto: composición Líbero

Canal para ver Alianza Lima vs Melgar

Cabe señalar que el encuentro será a puertas cerradas. Sin embargo, Diario Líbero te llevará la cobertura de este encuentro, con lo último en la información para que el hincha íntimo esté totalmente informado.

Alianza Lima vs Melgar: Previa

De acuerdo con Pablo Guede en una reciente conversación con L1 Max, este encuentro servirá para mejorar todo lo que vienen trabajando día tras día y sobre todo, para afrontar los siguientes encuentros por el Torneo Clausura a los cuales calificó como finales.

“Pensando en todo el calendario que nos viene. Tenemos este partido, y jugaremos otro ante melgar a puertas cerradas para trabajar todos los aspectos que tenemos que trabajar para estas siete finales que nos quedan”, señaló el DT argentino.