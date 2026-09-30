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EN VIVO
Alianza Lima vs Palestino desde Matute

¡De locos! Insólito autogol de Gianfranco Chávez para el 1-0 de Palestino ante Alianza Lima

Palestino empieza ganando el partido tras un disparo desde fuera del área que Gianfranco Chávez, en su intento de desviarlo, terminó metiéndolo entre los tres palos.

Antonio Vidal
Autogol de Gianfranco Chávez para el 1-0 de Palestino ante Alianza Lima. Foto: composición Líbero/L1 Max
Autogol de Gianfranco Chávez para el 1-0 de Palestino ante Alianza Lima. Foto: composición Líbero/L1 Max
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Palestino en 7 minutos se pone 1-0 ante Alianza Lima tras un fuerte disparo de Sebastian Gallegos, que fue desviado por Gianfranco Chávez y terminó en la portería de Alejandro Duarte.

Alianza Lima vs. Palestino juegan EN VIVO HOY por un partido amistoso internacional desde Matute.

PUEDES VER: Alianza Lima vs. Palestino EN VIVO HOY: transmisión del partido amistoso

Gol de Palestino ante Alianza Lima

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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