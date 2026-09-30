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¡De locos! Insólito autogol de Gianfranco Chávez para el 1-0 de Palestino ante Alianza Lima
Palestino empieza ganando el partido tras un disparo desde fuera del área que Gianfranco Chávez, en su intento de desviarlo, terminó metiéndolo entre los tres palos.
Autogol de Gianfranco Chávez para el 1-0 de Palestino ante Alianza Lima. Foto: composición Líbero/L1 Max
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Palestino en 7 minutos se pone 1-0 ante Alianza Lima tras un fuerte disparo de Sebastian Gallegos, que fue desviado por Gianfranco Chávez y terminó en la portería de Alejandro Duarte.
Gol de Palestino ante Alianza Lima
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