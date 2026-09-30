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Reimond Manco quedó maravillado con jugador de la selección peruana: "Un ejemplo para todos los chicos"

Reimond Manco se rindió en elogios ante figura que milita en la Liga 1 tras su gran rendimiento en el amistoso contra México

Antonio Vidal
Reimond Manco quedó maravillado con jugador de la selección peruana. Foto: composición Líbero/Denganche/clubeleven
Reimond Manco quedó maravillado con jugador de la selección peruana. Foto: composición Líbero/Denganche/clubeleven
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La selección peruana sigue afinando detalles de cara a sus próximos compromisos internacionales, y uno de los jugadores que volvió a acaparar la atención fue Yoshimar Yotún. El mediocampista de amplia trayectoria, capitán de la Blanquirroja, tuvo minutos en el más reciente duelo del combinado nacional frente a México y aportó su experiencia dentro del campo. Con 36 años, Yotún sigue siendo una opción relevante para el equipo conducido por Mano Menezes.

Yoshimar Yotún elogió a tres futbolistas de la selección peruana tras empate

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Reimond Manco quedó maravillado con Yoshimar Yotún

Precisamente, Reimond Manco se refirió al rendimiento del volante y destacó la condición física que viene mostrando pese a su edad. El exfutbolista resaltó el esfuerzo de 'Yoshi' y consideró que su desempeño puede servir como referencia para los jugadores más jóvenes de la Bicolor.

"A pesar de tener 36 años, me sorprende que Yotún corra lo que está corriendo. Es un ejemplo para todos los chicos de cómo hay que trabajar para llegar a esa edad y estar así físicamente", señaló Manco al analizar la actualidad del jugador de Sporting Cristal.

Yoshimar Yotún fue una de las figuras del Perú vs México. Foto: bkoodsphotos

Yoshimar Yotún fue una de las figuras del Perú vs México. Foto: bkoodsphotos

¿Cuánta calificación obtuvo Yoshimar Yotún?

En cuanto a su rendimiento individual, Yoshimar Yotún recibió una puntuación de 6.6 por parte de Sofascore tras su actuación con la selección peruana. El mediocampista, que además lució la cinta de capitán, aportó su experiencia y liderazgo en un equipo que continúa buscando consolidar nuevas piezas para el futuro.

Próximo partido de Perú

El siguiente compromiso de la selección peruana será este sábado 3 de octubre frente a Canadá, en un amistoso internacional. El encuentro está programado para la 1.00 p. m. (hora peruana) en el Stade Saputo de Montreal.

El siguiente partido de Perú será ante Canadá

El siguiente partido de Perú será ante Canadá

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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