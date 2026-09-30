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Tabla de posiciones del Torneo Clausura: repasa cómo va la clasificación de la Liga 1

Repasa cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 previo a jugarse el Cienciano vs Chankas, el último partido pendiente del certamen.

Wilfredo Inostroza
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 | Composición: LÍBERO
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Mientras la selección peruana viene disputando amistosos por fecha FIFA, la Liga 1 entró en receso, aunque esta paralización ha servido para que Cienciano cumpla con sus partidos que aplazó por su participación en la Copa Sudamericana 2026. A continuación, revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura, que tiene a Deportivo Garcilaso como único líder.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así va la clasificación del Torneo Clausura a falta de un partido por completarse todo el calendario hasta la fecha 10:

PosiciónEquipoPJDFPTS
1Deportivo Garcilaso101222
2Universitario10320
3Sporting Cristal101019
4Alianza Atlético10319
5Sport Huancayo10319
6Juan Pablo II10818
7FBC Melgar10718
8Sport Boys10718
9Cusco FC10518
10Alianza Lima10416
11Atlético Grau10116
12FC Cajamarca10-610
13Comerciantes Unidos10-19
14Cienciano9-67
15CD Moquegua10-107
16Los Chankas9-137
17ADT10-145
18UTC*10-13-3

*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Programación partido pendiente fecha 10

Miércoles 30 de septiembre

  • 15.00 | Cienciano vs Los Chankas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

Programación fecha 11 del Torneo Clausura

Jueves 8 de octubre

  • 13.00 | CD Moquegua vs Cienciano | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua
  • 15.30 | Atlético Grau vs Los Chankas | Estadio La Matanza, Piura

Viernes 9 de octubre

  • 20.00 | Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 10 de octubre

  • 15.30 | Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II | Estadio Juan Maldonado, Cutervo
  • 19.00 | Universitario vs Melgar | Estadio Monumental, Lima

Domingo 11 de octubre

  • 13.00 | UTC vs Sporting Cristal | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
  • 15.30 | Sport Boys vs Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau, Piura
  • 18.30 | Cusco FC vs Alianza Lima | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 2026?

Todos los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 son transmitidos por L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de TV como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, entre otros. Además, puedes verlos ONLINE por L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Fanatiz y TV 360, esto si cuentas con un plan o pagas una suscripción.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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