- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Palestino
- Cienciano vs Chankas
- Argentina vs Bolivia
- Universitario
- Copa de la Liga
- Copa Perú
- Liga 2
Tabla de posiciones del Torneo Clausura: repasa cómo va la clasificación de la Liga 1
Repasa cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 previo a jugarse el Cienciano vs Chankas, el último partido pendiente del certamen.
Mientras la selección peruana viene disputando amistosos por fecha FIFA, la Liga 1 entró en receso, aunque esta paralización ha servido para que Cienciano cumpla con sus partidos que aplazó por su participación en la Copa Sudamericana 2026. A continuación, revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura, que tiene a Deportivo Garcilaso como único líder.
PUEDES VER: Alianza Lima vs Palestino EN VIVO por amistoso internacional: horarios, pronósticos y dónde ver partido
Tabla de posiciones del Torneo Clausura
Así va la clasificación del Torneo Clausura a falta de un partido por completarse todo el calendario hasta la fecha 10:
|Posición
|Equipo
|PJ
|DF
|PTS
|1
|Deportivo Garcilaso
|10
|12
|22
|2
|Universitario
|10
|3
|20
|3
|Sporting Cristal
|10
|10
|19
|4
|Alianza Atlético
|10
|3
|19
|5
|Sport Huancayo
|10
|3
|19
|6
|Juan Pablo II
|10
|8
|18
|7
|FBC Melgar
|10
|7
|18
|8
|Sport Boys
|10
|7
|18
|9
|Cusco FC
|10
|5
|18
|10
|Alianza Lima
|10
|4
|16
|11
|Atlético Grau
|10
|1
|16
|12
|FC Cajamarca
|10
|-6
|10
|13
|Comerciantes Unidos
|10
|-1
|9
|14
|Cienciano
|9
|-6
|7
|15
|CD Moquegua
|10
|-10
|7
|16
|Los Chankas
|9
|-13
|7
|17
|ADT
|10
|-14
|5
|18
|UTC*
|10
|-13
|-3
*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.
Programación partido pendiente fecha 10
Miércoles 30 de septiembre
- 15.00 | Cienciano vs Los Chankas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
Programación fecha 11 del Torneo Clausura
Jueves 8 de octubre
- 13.00 | CD Moquegua vs Cienciano | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua
- 15.30 | Atlético Grau vs Los Chankas | Estadio La Matanza, Piura
Viernes 9 de octubre
- 20.00 | Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Sábado 10 de octubre
- 15.30 | Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II | Estadio Juan Maldonado, Cutervo
- 19.00 | Universitario vs Melgar | Estadio Monumental, Lima
Domingo 11 de octubre
- 13.00 | UTC vs Sporting Cristal | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
- 15.30 | Sport Boys vs Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau, Piura
- 18.30 | Cusco FC vs Alianza Lima | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 2026?
Todos los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 son transmitidos por L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de TV como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, entre otros. Además, puedes verlos ONLINE por L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Fanatiz y TV 360, esto si cuentas con un plan o pagas una suscripción.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90