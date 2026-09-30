Tabla de posiciones del Torneo Clausura: repasa cómo va la clasificación de la Liga 1

Mientras la selección peruana viene disputando amistosos por fecha FIFA, la Liga 1 entró en receso, aunque esta paralización ha servido para que Cienciano cumpla con sus partidos que aplazó por su participación en la Copa Sudamericana 2026. A continuación, revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura, que tiene a Deportivo Garcilaso como único líder.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así va la clasificación del Torneo Clausura a falta de un partido por completarse todo el calendario hasta la fecha 10:

Posición Equipo PJ DF PTS 1 Deportivo Garcilaso 10 12 22 2 Universitario 10 3 20 3 Sporting Cristal 10 10 19 4 Alianza Atlético 10 3 19 5 Sport Huancayo 10 3 19 6 Juan Pablo II 10 8 18 7 FBC Melgar 10 7 18 8 Sport Boys 10 7 18 9 Cusco FC 10 5 18 10 Alianza Lima 10 4 16 11 Atlético Grau 10 1 16 12 FC Cajamarca 10 -6 10 13 Comerciantes Unidos 10 -1 9 14 Cienciano 9 -6 7 15 CD Moquegua 10 -10 7 16 Los Chankas 9 -13 7 17 ADT 10 -14 5 18 UTC* 10 -13 -3

*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Programación partido pendiente fecha 10

Miércoles 30 de septiembre

15.00 | Cienciano vs Los Chankas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

Programación fecha 11 del Torneo Clausura

Jueves 8 de octubre

13.00 | CD Moquegua vs Cienciano | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua

15.30 | Atlético Grau vs Los Chankas | Estadio La Matanza, Piura

Viernes 9 de octubre

20.00 | Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 10 de octubre

15.30 | Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II | Estadio Juan Maldonado, Cutervo

19.00 | Universitario vs Melgar | Estadio Monumental, Lima

Domingo 11 de octubre

13.00 | UTC vs Sporting Cristal | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca

15.30 | Sport Boys vs Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau, Piura

18.30 | Cusco FC vs Alianza Lima | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

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