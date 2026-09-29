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Universitario anunció salida de Héctor Cúper

Universitario oficializó la salida de Héctor Cúper como entrenador: "El club le agradece"

Mediante sus redes sociales, la institución crema acaba de oficializar que Héctor Cúper no seguirá al mando de Universitario durante este Torneo Clausura de la Liga 1.

Antonio Vidal
Universitario oficializó la salida de Héctor Cúper como entrenador. Foto: composición Líbero
Universitario oficializó la salida de Héctor Cúper como entrenador. Foto: composición Líbero
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¡Lo último! Universitario sorprendió al anunciar mediante sus redes sociales la salida de Héctor Cúper. A través de un extenso comunicado, el cuadro crema informó que, luego de una reunión entre la administración liderada por Franco Velazco y el entrenador argentino, ambas partes acordaron poner punto final al vínculo que los unía.

La institución merengue agradeció al reconocido técnico por el trabajo realizado durante su etapa en el club. Asimismo, confirmó que Piero Alva, exjugador de la ‘U’, asumirá de manera interina la dirección del equipo mientras la administración define al nuevo entrenador.

Héctor Cúper tomó determinante postura tras cuestionamientos por su continuidad en Universitario

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Universitario oficializa salida de Héctor Cúper

"El Club Universitario de Deportes informa a la opinión pública y a la hinchada crema que, tras una reunión sostenida entre la administración y el director técnico Héctor Cúper, se acordó dar por culminado su vínculo como entrenador del primer equipo”.

“El Club agradece al profesor Héctor Cúper y a su cuerpo técnico por el profesionalismo y compromiso demostrados durante su permanencia en la institución, y les desea éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales”.

“De manera interina, el profesor Piero Alva dirigirá los entrenamientos del primer equipo. En los próximos días, el Club informará oportunamente sobre la designación del nuevo cuerpo técnico".

Universitario oficializó la salida de Héctor Cúper

Universitario oficializó la salida de Héctor Cúper

¿Cómo le fue a Héctor Cúper en Universitario?

El técnico argentino se va luego de haber dirigido 14 partidos oficiales, en los que pudo obtener siete victorias, cinco empates y dos derrotas. Una de las victorias fue ni más ni menos que en el clásico peruano ante Alianza Lima. No obstante, la derrota por 4-0 ante Deportivo Garcilaso habría sido uno de los factores determinantes para su salida del cuadro estudiantil.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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