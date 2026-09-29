Figura de México reveló fuerte conversación con Yotún de cara al amistoso ante Perú: "La cosa es ayudarlos"

Orbelín Pineda habló sobre el próximo amistoso entre México y Perú y reveló que mantuvo una conversación con Yoshimar Yotún antes del encuentro. El futbolista mexicano contó que ambos intercambiaron opiniones sobre el recambio generacional que atraviesan sus respectivas selecciones y coincidieron en la importancia de acompañar a los nuevos integrantes de sus planteles.

Futbolista de México reveló fuerte conversación con Yoshimar Yotún de cara al amistoso ante Perú

El jugador del combinado mexicano señaló que Perú cuenta con un viejo conocido para él, ya que compartió con Yotún y mantiene una buena relación con el mediocampista de la Bicolor. En ese diálogo, ambos conversaron sobre los cambios que vienen experimentando sus equipos nacionales y la necesidad de que los futbolistas con mayor experiencia apoyen a las nuevas generaciones.

Pineda explicó que esta etapa no solo representa un desafío para Perú, sino también para México, por lo que consideró fundamental ayudar a los jóvenes a adaptarse y alcanzar su mejor nivel.

Orbelin Pineda reveló conversación con Yoshimar Yotún de cara al Perú vs México

“Tenemos un viejo conocido en Perú que es Yoshimar Yotún, platicamos de eso (sobre el recambio generacional), creo que todas las selecciones buscan su nuevo proceso como nosotros, y creo que todos buscamos estar a un alto nivel con todos los jugadores. La cosa es ayudarlos, acoplarlos para que puedan trascender y disfrutarlos para que aporten en este nuevo proceso. Hablé con ‘Yoshi’ ahora”, manifestó.

La conversación entre ambos experimentados futbolistas se produce a poco de que México y Perú se enfrenten en un nuevo compromiso internacional. Mientras el conjunto azteca trabaja bajo las indicaciones de Rafael Márquez, la Bicolor continúa con su proceso de renovación y busca darle espacio a nuevos nombres.

¿Cuándo y a qué hora ver Perú vs México?

El encuentro entre la selección de Perú ante México está programado para el martes 29 de septiembre a las 8.00 p. m. en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey.