Henry Quinteros pidió a futbolista de Alianza como titular de Perú ante México: "Me gustaría verlo"

La selección peruana se medirá ante México en un amistoso internacional FIFA que tendrá como escenario el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey. En la previa del encuentro, Henry Quinteros solicitó a Mano Menezes que un futbolista de Alianza Lima ocupe la titularidad en lugar de Oliver Sonne: estamos hablando de Marco Huamán.

Henry Quinteros pidió a Mano Menezes que un futbolista de Alianza Lima sea titular de la selección peruana contra México

Quinteros aprovechó su programa ‘L1 RADIO’, emitido por L1MAX, para analizar el amistoso que Perú disputará frente a México y, además, comentar qué modificaciones haría en el once inicial que presentó Menezes ante Estados Unidos y que ahora podría verse ante el conjunto azteca.

Henry Quinteros pidió a Marco Huamán como titular de Perú ante México

Para el actual comentarista deportivo, una modificación relevante en el equipo inicial sería incluir a Marco Huamán, de Alianza Lima, en lugar de Oliver Sonne. Además, señaló que le gustaría verlo más tiempo como lateral titular.

"Hablando de los laterales, me gustaría ver a Huamán por Sonne. Eso sí me gustaría, observar en qué situación se encuentra Huamán", empezó diciendo. "Me gustaría verlo más tiempo a Huamán, desde el inicio, porque mayormente siempre ha entrado de cambio, pero me gustaría verlo", continuó.

"Yo también pienso que no se pueden hacer muchos cambios. Para mí deben ser de repente dos cambios: la inclusión de Huamán o Erick Noriega, después no más. Quizás sí con Canadá podrían hacer más variantes", finalizó.

Posible alineación de Perú ante México

Pedro Gallese; Oliver Sonne; Renzo Garcés; Erick Noriega; Matías Zegarra; Wilder Cartagena; Jesús Pretell; André Carrillo; Jhonny Vidales; Rodrigo Vilca y Adrián Ugarriza.

Posible alineación de México ante Perú