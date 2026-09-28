Partidos de hoy, martes 29 de septiembre: qué partidos hay de Nations League y amistosos

Todo listo para los partidos de hoy, martes 29 de septiembre, donde podremos disfrutar de emocionantes cotejos correspondientes a los amistosos internacionales de fecha FIFA como Perú vs México, así como los programados para la UEFA Nations League. Toma nota de cada uno de los encuentros para registrar los horarios y canales de transmisión.

Partidos de hoy por amistosos internacionales de fecha FIFA

PARTIDOS HORARIOS CANALES Australia vs Brasil 5.00 am. SporTV, Globo, Paramount+ Rusia vs Irán 11.00 am. Sportbox.ru, matchtv.ru Estados Unidos vs Chile 7.00 pm. Disney Plus, Mega México vs Perú 8.00 pm. TV 360, TUDN, Univisión, América TV

Partidos de hoy por UEFA Nations League

PARTIDOS HORARIOS CANALES Finlandia vs Bielorrusia 11.00 am. ESPN 2, Disney Plus Moldavia vs Islas Feroe 11.00 am. Disney Plus San Marino vs Albania 1.45 pm. Disney Plus España vs Croacia 1.45 pm. ESPN, Disney Plus República Checa vs Inglaterra 1.45 pm. ESPN 2, Disney Plus Eslovenia vs Macedonia del Norte 1.45 pm. Disney Plus Escocia vs Suiza 1.45 pm. Disney Plus Bulgaria vs Estonia 1.45 pm. Disney Plus Luxemburgo vs Islandia 1.45 pm. Disney Plus Eslovaquia vs Kazajistán 1.45 pm. Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Naciones CONCACAF

PARTIDOS HORARIOS CANALES Islas Vírgenes Británicas vs Islas Turcas y Caicos 2.00 pm. Youtube, CONCACAF GO Virgin Islands vs Bahamas 3.00 pm. Youtube, CONCACAF GO Guyana Francesa vs Sint Maarten 4.00 pm. Youtube, CONCACAF GO Anguila vs Aruba 6.00 pm. Youtube, CONCACAF GO Belice vs San Vicente / Granadinas 9.00 pm. Youtube, CONCACAF GO

Partidos de hoy por la Liga Colombiana