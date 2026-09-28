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Partidos de hoy, martes 29 de septiembre: qué partidos hay de Nations League y amistosos

Conoce la programación de los partidos de hoy, martes 29 de septiembre, en los que destacan choques de Nations League y amistosos internacionales.

Diego Medina
Partidos de hoy, martes 29 de septiembre, por la Nations League y amistosos.
Partidos de hoy, martes 29 de septiembre, por la Nations League y amistosos. | Foto: Composición LÍBERO.
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Todo listo para los partidos de hoy, martes 29 de septiembre, donde podremos disfrutar de emocionantes cotejos correspondientes a los amistosos internacionales de fecha FIFA como Perú vs México, así como los programados para la UEFA Nations League. Toma nota de cada uno de los encuentros para registrar los horarios y canales de transmisión.

Perú se enfrenta a México por amistoso internacional

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Perú vs México y dónde ver partido amistoso por fecha FIFA?

Partidos de hoy por amistosos internacionales de fecha FIFA

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Australia vs Brasil5.00 am.SporTV, Globo, Paramount+
Rusia vs Irán11.00 am.Sportbox.ru, matchtv.ru
Estados Unidos vs Chile7.00 pm.Disney Plus, Mega
México vs Perú8.00 pm.TV 360, TUDN, Univisión, América TV

Partidos de hoy por UEFA Nations League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Finlandia vs Bielorrusia11.00 am.ESPN 2, Disney Plus
Moldavia vs Islas Feroe11.00 am.Disney Plus
San Marino vs Albania1.45 pm.Disney Plus
España vs Croacia1.45 pm.ESPN, Disney Plus
República Checa vs Inglaterra1.45 pm.ESPN 2, Disney Plus
Eslovenia vs Macedonia del Norte1.45 pm.Disney Plus
Escocia vs Suiza1.45 pm.Disney Plus
Bulgaria vs Estonia1.45 pm.Disney Plus
Luxemburgo vs Islandia1.45 pm.Disney Plus
Eslovaquia vs Kazajistán1.45 pm.Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Naciones CONCACAF

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Islas Vírgenes Británicas vs Islas Turcas y Caicos2.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Virgin Islands vs Bahamas3.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Guyana Francesa vs Sint Maarten4.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Anguila vs Aruba6.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Belice vs San Vicente / Granadinas9.00 pm.Youtube, CONCACAF GO

Partidos de hoy por la Liga Colombiana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Deportivo Pereira vs Santa Fe3.30 pm.Win+ Fútbol, Win Play, Fanatiz
Medellín vs Millonarios8.05 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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