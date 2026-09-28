Partidos de hoy, martes 29 de septiembre: qué partidos hay de Nations League y amistosos
Conoce la programación de los partidos de hoy, martes 29 de septiembre, en los que destacan choques de Nations League y amistosos internacionales.
Todo listo para los partidos de hoy, martes 29 de septiembre, donde podremos disfrutar de emocionantes cotejos correspondientes a los amistosos internacionales de fecha FIFA como Perú vs México, así como los programados para la UEFA Nations League. Toma nota de cada uno de los encuentros para registrar los horarios y canales de transmisión.
Partidos de hoy por amistosos internacionales de fecha FIFA
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Australia vs Brasil
|5.00 am.
|SporTV, Globo, Paramount+
|Rusia vs Irán
|11.00 am.
|Sportbox.ru, matchtv.ru
|Estados Unidos vs Chile
|7.00 pm.
|Disney Plus, Mega
|México vs Perú
|8.00 pm.
|TV 360, TUDN, Univisión, América TV
Partidos de hoy por UEFA Nations League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Finlandia vs Bielorrusia
|11.00 am.
|ESPN 2, Disney Plus
|Moldavia vs Islas Feroe
|11.00 am.
|Disney Plus
|San Marino vs Albania
|1.45 pm.
|Disney Plus
|España vs Croacia
|1.45 pm.
|ESPN, Disney Plus
|República Checa vs Inglaterra
|1.45 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
|Eslovenia vs Macedonia del Norte
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Escocia vs Suiza
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Bulgaria vs Estonia
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Luxemburgo vs Islandia
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Eslovaquia vs Kazajistán
|1.45 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Naciones CONCACAF
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Islas Vírgenes Británicas vs Islas Turcas y Caicos
|2.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Virgin Islands vs Bahamas
|3.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Guyana Francesa vs Sint Maarten
|4.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Anguila vs Aruba
|6.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Belice vs San Vicente / Granadinas
|9.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
Partidos de hoy por la Liga Colombiana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Deportivo Pereira vs Santa Fe
|3.30 pm.
|Win+ Fútbol, Win Play, Fanatiz
|Medellín vs Millonarios
|8.05 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 69.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90