Jorge Fossati reveló dialogó con jugadores de Universitario durante la Liga 1 2026: "Me preocupo"

Jorge Fossati contó que mantiene comunicación con algunos futbolistas de Universitario durante la presente temporada de la Liga 1 2026.El entrenador uruguayo explicó que sus conversaciones con integrantes del plantel crema responden principalmente a una preocupación personal por su bienestar y puso como ejemplo el caso de Matías Di Benedetto.

Jorge Fossati conversa con futbolistas de Universitario en pleno Liga 1 2026

El extécnico de la ‘U’ fue consultado sobre si continúa hablando con jugadores del actual plantel y reconoció que sí lo hace. Sin embargo, Fossati dejó claro que estos contactos no tienen relación con las decisiones deportivas del equipo ni buscan interferir en el trabajo del actual comando técnico.

Jorge Fossati salió campeón dos veces con Universitario

“¿Habló con los jugadores? Sí, muchas veces me preocupo. La última vez, por ejemplo, ¿por qué no jugó Matías Di Benedetto? Me preocupo por la salud de ellos y esas cosas, pero nunca metiéndome en el trabajo ni preguntando qué hacen o qué dejan de hacer. Y nada, felicitándolos cuando logran resultados importantes”, reveló.

De esta manera, Fossati explicó que su vínculo con algunos futbolistas de Universitario se mantiene desde un plano estrictamente personal. El entrenador señaló que su intención no es conocer detalles del trabajo que realizan actualmente ni cuestionar las decisiones del comando técnico que dirige al equipo.

El caso de Di Benedetto fue uno de los ejemplos que mencionó Fossati para explicar esta cercanía con los jugadores. Su pregunta sobre la ausencia del defensor estuvo relacionada con su preocupación personal, aunque remarcó que no busca involucrarse en las decisiones deportivas de la institución.

¿Cómo le fue a Jorge Fossati en Universitario?

Jorge Fossati arribó a Universitario de Deportes en 2023 y, con su conocida defensa de tres hombres, consiguió coronarse campeón de la Liga 1 en esa temporada con el conjunto crema. Más tarde, en 2024, tuvo que dejar el club tras ser contratado por la selección peruana. Luego, en 2025, regresó para conquistar el tricampeonato con el equipo merengue. Sin embargo, para 2026, el uruguayo dejó de ser técnico de la U.