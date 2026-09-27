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¿A qué hora juega Guatemala vs El Salvador y dónde ver partido por CONCACAF Nations League?

Ambos equipos se enfrentarán este lunes por la fecha 2 de la CONCACAF Nations League. Revisa los horarios y el canal confirmado para ver EN VIVO el duelo.

Eduardo Chirinos
Guatemala vs El Salvador por la CONCACAF Nations League
Guatemala vs El Salvador por la CONCACAF Nations League | Foto: Composición Líbero
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El fútbol continúa en esta fecha FIFA y mientras algunos países afrontan duelos amistosos, las selecciones de Guatemala y El Salvador se batirán a duelo por la segunda jornada de la CONCACAF Nations League. En esta nota te brindamos los horarios en los diferentes países así como el canal de transmisión confirmado para seguir EN VIVO este enfrentamiento entre 'Los Chapines' y 'La Selecta'.

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¿A qué hora juega Guatemala vs El Salvador por la CONCACAF Nations League?

El partido entre Guatemala y El Salvador por la fecha dos del grupo B de la CONCACAF Nations League está programado para este lunes 28 de septiembre a las 9.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol, de la Ciudad de Guatemala. A continuación, te detallamos los horarios en los diversos países de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y España.

  • Guatemala: 8.00 p. m.
  • El Salvador: 8.00 p. m.
  • México y el resto de Centroamérica: 8.00 p. m.
  • Colombia y Ecuador: 9.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 10.00 p. m.
  • Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil: 11.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington DC y Nueva York): 10.00 p. m.
  • España: 4.00 a. m. del martes 29 de septiembre
Guatemala, El Salvador

Guatemala debutó con derrota en la CONCACAF Nations League

¿Dónde ver EN VIVO Guatemala vs El Salvador por la CONCACAF Nations League?

En Perú y Sudamérica, este partido no cuenta con una transmisión confirmada mediante canales de televisión o cadenas locales de cable. No obstante, puedes seguir este duelo EN VIVO ONLINE a través del app de Concacaf o el canal oficial de Concacaf en YouTube.

Guatemala vs El Salvador: ¿Cómo llegan ambos equipos?

La escuadra guatemalteca, dirigida por el profesor Luis Fernando Tena, llega a este cotejo con la obligación de ganar tras perder por 3-2 en la primera fecha ante Jamaica en Kingston. Por su parte, la Azul y Blanco viene con la moral a tope tras debutar con victoria en el certamen por 3-1 ante Martinica. Así, ambos seleccionados afrontarán un duelo clave, donde cada resultado podría ser determinante para sus objetivos en el torneo.

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