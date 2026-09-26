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Partidos de hoy, domingo 27 de septiembre: qué partidos hay de Nations League, Copa de la Liga y amistosos

Conoce la programación de los partidos de hoy, domingo 27 de septiembre, en el que destacan cotejos de la Copa de la Liga, Nations League y amistosos.

Diego Medina
Partidos de hoy, domingo 27 de septiembre.
Partidos de hoy, domingo 27 de septiembre. | Foto: Composición LÍBERO.
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HOY, domingo 27 de septiembre, tenemos una agenda cargada de fútbol con partidos imperdibles en distintas competiciones del mundo. Revisa la programación completa con horarios, canales de TV y dónde ver EN VIVO los encuentros de la UEFA Nations League, la Copa Caliente de la Liga, amistosos internacionales, entre otros.

Portugal vs Noruega EN VIVO con Cristiano Ronaldo y Haaland por Nations League. Foto: composición Líbero

PUEDES VER: Portugal vs Noruega EN VIVO con Cristiano Ronaldo y Haaland: hora y dónde ver partido de Nations League

Partidos de hoy por la Copa de la Liga

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Sport Boys vs Alianza Atlético1.00 pm.Bicolor+, América TV, América TV GO
ADT vs Sporting Cristal3.15 pm.Bicolor+

Partidos de hoy por la UEFA Nations League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Lituania vs Azerbaiyán8.00 am.ESPN 3, Disney Plus
Serbia vs Países Bajos11.00 am.ESPN, Disney Plus
Dinamarca vs Gales11.00 am.Disney Plus
Austria vs Kosovo11.00 am.Disney Plus
Gibraltar vs Andorra11.00 am.Disney Plus
Israel vs República de Irlanda1.45 pm.Disney Plus
Noruega vs Portugal1.45 pm.ESPN, Disney Plus
Alemania vs Grecia1.45 pm.Disney Plus

Partidos de hoy por amistosos internacionales

PARTIDOSHORARIOSCANALES
China vs Nueva Zelanda6.35 am.DAZN New Zealand
Malta vs Liechtenstein11.30 am.Disney Plus
Jordania vs Siria12.00 m.Jordan TV Sport
Bolivia vs Paraguay3.30 pm.GEN, El Canal del Fútbol, Fanatiz

Partidos de hoy por la Liga de Naciones CONCACAF

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Guyana vs Islas Caimán2.00 pm.CONCACAF GO
Haití vs Costa Rica6.00 pm.CONCACAF GO
Dominica vs Puerto Rico7.00 pm.CONCACAF GO
Curazao vs Nicaragua7.00 pm.CONCACAF GO
Trinidad y Tobago vs República Dominicana8.00 pm.CONCACAF GO

Partidos de hoy por la Copa Argentina

PARTIDOHORARIOCANAL
Racing Club vs Boca Juniors3.00 pm.TyC Sports
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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