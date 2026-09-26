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Partidos de hoy, domingo 27 de septiembre: qué partidos hay de Nations League, Copa de la Liga y amistosos
Conoce la programación de los partidos de hoy, domingo 27 de septiembre, en el que destacan cotejos de la Copa de la Liga, Nations League y amistosos.
HOY, domingo 27 de septiembre, tenemos una agenda cargada de fútbol con partidos imperdibles en distintas competiciones del mundo. Revisa la programación completa con horarios, canales de TV y dónde ver EN VIVO los encuentros de la UEFA Nations League, la Copa Caliente de la Liga, amistosos internacionales, entre otros.
PUEDES VER: Portugal vs Noruega EN VIVO con Cristiano Ronaldo y Haaland: hora y dónde ver partido de Nations League
Partidos de hoy por la Copa de la Liga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Sport Boys vs Alianza Atlético
|1.00 pm.
|Bicolor+, América TV, América TV GO
|ADT vs Sporting Cristal
|3.15 pm.
|Bicolor+
Partidos de hoy por la UEFA Nations League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Lituania vs Azerbaiyán
|8.00 am.
|ESPN 3, Disney Plus
|Serbia vs Países Bajos
|11.00 am.
|ESPN, Disney Plus
|Dinamarca vs Gales
|11.00 am.
|Disney Plus
|Austria vs Kosovo
|11.00 am.
|Disney Plus
|Gibraltar vs Andorra
|11.00 am.
|Disney Plus
|Israel vs República de Irlanda
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Noruega vs Portugal
|1.45 pm.
|ESPN, Disney Plus
|Alemania vs Grecia
|1.45 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por amistosos internacionales
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|China vs Nueva Zelanda
|6.35 am.
|DAZN New Zealand
|Malta vs Liechtenstein
|11.30 am.
|Disney Plus
|Jordania vs Siria
|12.00 m.
|Jordan TV Sport
|Bolivia vs Paraguay
|3.30 pm.
|GEN, El Canal del Fútbol, Fanatiz
Partidos de hoy por la Liga de Naciones CONCACAF
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Guyana vs Islas Caimán
|2.00 pm.
|CONCACAF GO
|Haití vs Costa Rica
|6.00 pm.
|CONCACAF GO
|Dominica vs Puerto Rico
|7.00 pm.
|CONCACAF GO
|Curazao vs Nicaragua
|7.00 pm.
|CONCACAF GO
|Trinidad y Tobago vs República Dominicana
|8.00 pm.
|CONCACAF GO
Partidos de hoy por la Copa Argentina
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Racing Club vs Boca Juniors
|3.00 pm.
|TyC Sports
¡Vamos al Circo!
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