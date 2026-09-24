Dos trabajadores fueron trasladados al hospital tras el colapso de una plataforma elevadora de tijera (máquina móvil que sirve para elevar a los trabajadores y sus herramientas en sentido vertical) en un Walmart ubicado en el condado de Lancaster, en Ephrata, Pensilvania, EE. UU. El incidente ocurrió recientemente, según informaron los servicios de emergencia. ¿Qué se sabe al respecto?

Walmart: dos trabajadores terminan hospitalizados tras incidente en tienda, ¿cuál es su actual situación?

Según informes de '8 WGAL' y las autoridades locales del condado de Lancaster, dos empleados fueron hospitalizados tras el colapso de una plataforma elevadora de tijera en un Walmart, que se encuentra localizado en Pensilvania. Este incidente ocurrió la noche del miércoles 23 de septiembre. Los servicios de emergencia recibieron el aviso y acudieron al establecimiento de inmediato.

Walmart: dos empleados terminaron hospitalizados tras incidente en tienda. ¿Qué pasó?

El incidente ocasionó daños en las estanterías de la tienda y dejó a los trabajadores atrapados, quienes necesitaron ser rescatados. Ambos sufrieron lesiones y fueron trasladados a un centro médico para recibir atención. No se reveló la identidad de estas personas y tampoco más detalles.

Por su parte, la Policía de Ephrata ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, el cual ha generado mucha conmoción en la comunidad local.

¿Qué hacer si sufres un accidente en Walmart?

En caso de sufrir un accidente o caída en un Walmart, es necesario que priorices tu salud. Debes informar de inmediato a la gerencia de la tienda estadounidense sobre el incidente y asegurarte de documentar detalladamente la escena.

La empresa maneja sus reclamos de responsabilidad de forma interna y con rigor, por lo que cada paso que des en los momentos posteriores al accidente es vital para salvaguardar tanto tu bienestar físico como tus derechos legales.