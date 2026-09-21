El caso de un hombre venezolano que fue herido por un disparo de un agente del ICE durante una persecución en Austin, Texas, sigue generando diversas reacciones y cuestionamientos en EE. UU. Al respecto, la abogada del individuo afectado señaló que su cliente no merecía la situación que vivió, sin importar su estatus migratorio. ¿Qué exigió y cuál es su actual estado de salud?

EE. UU.: abogada se pronuncia tras disparo que recibió venezolano a manos de agente del ICE, ¿cuál es su actual situación?

La abogada Kate Lincoln-Goldfinch expresó su total indignación tras el reciente ataque que recibió Wilber Rafael Garces Pérez, un hombre de 28 años originario de Venezuela, quien se encuentra en estado grave pero estable tras recibir un disparo en el torso en un tiroteo.

En declaraciones realizadas el domingo 20 de septiembre en el programa 'NewsNation Prime', Lincoln-Goldfinch aseguró que, a pesar de tener una orden de deportación, Garces Pérez no merecía ser atacado de esa manera. La letrada, que representa a Garces Pérez y a su esposa, relató que el incidente se dio mientras él trabajaba como repartidor de DoorDash.

Según lo expuesto, la esposa de Garces Pérez recibió una llamada angustiante de él alrededor de las 12.30 p. m., en la que le informó que le habían disparado antes de que la comunicación se interrumpiera. Por su parte, Lincoln-Goldfinch también denunció que el personal del hospital inicialmente negó que su cliente estuviera internado, incluso expulsándola a ella y a su esposa del lugar.

Además, mencionó que solo con la intervención del alcalde de Austin se llegó a confirmar que Garces Pérez fue dado de alta y entregado a la custodia del ICE a las 4.30 p. m. del mismo domingo. Desde entonces, ni la abogada ni la esposa han podido comunicarse con él.

Inmigrante venezolano tenía orden de deportación y habría intentado escapar de los agentes del ICE

Por otro lado, fuentes federales de las fuerzas del orden informaron al mismo medio que Garces Pérez contaba con una orden de deportación definitiva y que evadió a los agentes de inmigración antes de ser baleado. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, en colaboración con el FBI, se está encargando de esta investigación.

El DHS precisó que el estado del inmigrante se encuentra estable y bajo custodia federal a la espera de su deportación, añadiendo que ingresó al país americano de manera ilegal durante la administración Biden. Sin embargo, Lincoln-Goldfinch, abogada de inmigración, no pudo confirmar los detalles del incidente, pero aseguró que Garces Pérez había llegado a EE. UU. como solicitante de asilo.