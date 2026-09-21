Municipalidad de Lima realiza sorpresiva medida para la llegada de la primavera en beneficio de vecinos y turistas

La llegada de la primavera ya se empieza a sentir en Lima y la Municipalidad Metropolitana decidió celebrarla de una manera especial. A casi nada del inicio de esta nueva estación, se realizó una singular jornada en la Plaza de Armas donde se entregaron flores amarillas a vecinos y turistas.

La actividad se llevó a cabo como parte de una tradición que cada año cobra mayor popularidad y que relaciona las flores amarillas con la alegría, el cariño y los buenos deseos. En esta oportunidad, las plantas fueron producidas en el Vivero Municipal de Lima, por lo que la iniciativa también permitió mostrar parte del trabajo que se desarrolla la institución capitalina.

La Municipalidad de Lima recibió la llegada de la primavera con una interesante iniciativa.

La gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la MML participó en la jornada en representación del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y acompañó la entrega de los arreglos florales a ciudadanos y turistas que se encontraban recorriendo el Centro Histórico. La funcionaria destacó que esta acción forma parte de las iniciativas.

La jornada también tuvo un toque especial gracias a la presencia de Serparito, la mascota del Servicio de Parques de Lima (SERPAR), y Geko, representante de la Gerencia de Servicios a la Ciudad. Ambos personajes interactuaron con el público, especialmente con las familias, y participaron en la entrega de las flores amarillas producidas por el vivero municipal.

Se entregaron flores amarillas a vecinos y turistas.

De esta manera, la Municipalidad de Lima recibió la llegada de la primavera con una actividad que buscó acercarse a los ciudadanos y regalarles un pequeño detalle en medio de la rutina diaria. Las flores amarillas no solo pusieron una nota de color en la Plaza de Armas, sino que también sirvieron para compartir alegría y buenos deseos con vecinos y visitantes que disfrutaron de esta particular celebración.

Por su parte, los usuarios no dudaron en comentar en las redes sociales. "Sería bueno que planten flores amarillas en las inmediaciones de Mesa Redonda y Malvinas, claro si es que se puede", "Qué hermoso", "No, justo fue el día que no estuve por ahí", "Qué lindo detalle por la primavera".