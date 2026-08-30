Municipalidad de SJM realiza importante obra tras 30 años de espera: vecinos gozarán de nuevas estructuras

Tras tres décadas de espera, miles de familias de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores celebran la renovación de la avenida Central. Esta vía ahora luce una nueva infraestructura vial que permitirá a los vecinos desplazarse en mejores condiciones. La inauguración contó con la presencia del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien destacó las labores realizadas.

Esta obra beneficia a más de 30 mil vecinos de San Juan de Miraflores, que podrán disfrutar de una avenida completamente mejorada y con óptimas condiciones para el tránsito. La obra representa un gran cambio para Pamplona Alta, una zona que durante años esperaba la mejora de una de sus principales vías.

Los trabajos en la avenida Central tuvo una inversión de S/9.2 millones y comprendieron la rehabilitación de un tramo de 2.13 kilómetros, ubicado entre la avenida Salvador Allende y el jirón Eucaliptos. La intervención tuvo la finalidad de mejorar el tránsito constante de vehículos.

La obra beneficia a más de 30 mil ciudadanos con una vía renovada y nueva señalización.

Esta obra en San Juan de Miraflores también incluyó acciones para reforzar la seguridad, por ello se colocó una nueva señalización vial, elemento que permitirá ordenar la circulación y brindar mejores condiciones para quienes transitan diariamente por este sector del distrito.

Durante la inauguración, el alcalde de Lima destacó la importancia de recuperar espacios urbanos para los ciudadanos y señaló que estas intervenciones también contribuyen a evitar que determinadas zonas sean ocupadas por actividades ilícitas. Asimismo, resaltó que la ejecución de proyectos de infraestructura en la ciudad.

Con la renovación de la avenida Central, los vecinos de Pamplona Alta empiezan una nueva etapa tras 30 años de espera. La nueva vía no solo transforma la imagen de este sector de San Juan de Miraflores, sino que también busca mejorar la movilidad y las condiciones del entorno para las más de 30 mil personas que se beneficiarán directamente con esta importante obra.