Temblor en Perú HOY, martes 1 de septiembre EN VIVO: magnitud y epicentro del último sismo reportado por el IGP

Vivir en un país altamente sísmico nos obliga a mantenernos siempre alerta, y el inicio de este mes nos lo recuerda una vez más. Si sentiste un movimiento extraño hace unos instantes o simplemente quieres confirmar las alertas que recibiste de tus familiares por WhatsApp, estás en el lugar indicado. En esta cobertura minuto a minuto te ofrecemos los datos oficiales sobre la magnitud y el epicentro del último sismo reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor en Perú HOY, 1 de septiembre: epicentro EN VIVO vía IGP 07:11 Temblor en Junín Fecha y hora local: 01/09/2026, 02:57:53 Magnitud: 3.5 Profundidad: 9 km Latitud: -12.22 Longitud: -75.31 Referencia: 18 km al sur de Chupaca, Chupaca - Junín 07:10 Bienvenidos Consulta EN VIVO los últimos sismos registrados en Perú HOY, 1 de septiembre de 2026, según los reportes oficiales del IGP. Conoce la hora, magnitud, epicentro y profundidad del último temblor registrado en territorio peruano.