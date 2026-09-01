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Temblor en Perú HOY, martes 1 de septiembre EN VIVO: magnitud y epicentro del último sismo reportado por el IGP
Revisa el reporte sísmico de Perú de este martes 1 de septiembre, con detalles del último movimiento, su intensidad y las medidas de prevención de Indeci.
Vivir en un país altamente sísmico nos obliga a mantenernos siempre alerta, y el inicio de este mes nos lo recuerda una vez más. Si sentiste un movimiento extraño hace unos instantes o simplemente quieres confirmar las alertas que recibiste de tus familiares por WhatsApp, estás en el lugar indicado. En esta cobertura minuto a minuto te ofrecemos los datos oficiales sobre la magnitud y el epicentro del último sismo reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
PUEDES VER: Resultados CEPRE San Marcos 2026-I: LINK oficial para consultar los puntajes del cuarto examen del Ciclo Ordinario
Temblor en Perú HOY, 1 de septiembre: epicentro EN VIVO vía IGP
Temblor en Junín
Fecha y hora local: 01/09/2026, 02:57:53
Magnitud: 3.5
Profundidad: 9 km
Latitud: -12.22
Longitud: -75.31
Referencia: 18 km al sur de Chupaca, Chupaca - Junín
Bienvenidos
Consulta EN VIVO los últimos sismos registrados en Perú HOY, 1 de septiembre de 2026, según los reportes oficiales del IGP. Conoce la hora, magnitud, epicentro y profundidad del último temblor registrado en territorio peruano.
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