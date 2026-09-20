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Simulacro UNMSM 2027-I: ¿a qué hora salen los resultados y dónde consultar tu puntaje obtenido del examen de hoy?

En breve, podrás conocer los resultados del Simulacro UNMSM 2027-I de hoy, domingo 20 de septiembre. ¿Cómo ver tu puntaje obtenido en la evaluación de admisión?

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del simulacro presencial UNMSM 2027-I de este domingo 20 de septiembre.
Revisa los resultados del simulacro presencial UNMSM 2027-I de este domingo 20 de septiembre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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Hoy, domingo 20 de septiembre, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se encuentra realizando su Simulacro Presencial de Admisión 2027-I, una evaluación que permitirá a los futuros postulantes medir sus conocimientos y conocer qué tan preparados se encuentran para afrontar el próximo examen de ingreso. Luego de rendir la prueba, una de las principales dudas será conocer cuándo y dónde podrán consultar el puntaje obtenido.

Examen de admisión PUCP 2027-I: resultados y lista de ingresantes.

PUEDES VER: RESULTADOS Examen de admisión PUCP 2027-I: puntajes y lista de ingresantes bajo la modalidad de Rendimiento Superior

¿Dónde consultar los resultados del Simulacro UNMSM 2027-I?

Los participantes deberán estar atentos a los canales oficiales de la Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM, donde se dará a conocer la información relacionada con los resultados del simulacro. La consulta permitirá a cada estudiante conocer su desempeño después de completar la evaluación.

UNMSM

Mediante la plataforma de OCA se podrá consultar los resultados del simulacro.

¿Cuál es la importancia del Simulacro de Admisión 2027-I?

Además de poner a prueba los conocimientos, el simulacro permite que los estudiantes se familiaricen con la dinámica de una evaluación de admisión. Resolver preguntas bajo un tiempo determinado también ayuda a identificar fortalezas y dificultades antes de afrontar el examen oficial.

Si participaste en la prueba de este domingo 20 de septiembre, permanece atento a los canales oficiales de la UNMSM para conocer la publicación de los resultados. Mientras tanto, puedes aprovechar la experiencia obtenida para revisar tus respuestas, reforzar los cursos en los que tuviste mayores dificultades y continuar con tu preparación.

¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional Mayor de San Marcos?

La UNMSM cuenta con una amplia oferta académica de pregrado, distribuida en diferentes áreas de conocimiento. Entre sus principales carreras se encuentran:

  • Ciencias de la Salud: Medicina Humana, Enfermería, Obstetricia, Nutrición, Odontología, Psicología, Medicina Veterinaria, Farmacia y Bioquímica.
  • Ciencias Básicas: Matemática, Estadística, Física, Química, Ciencias Biológicas, Genética y Biotecnología, Microbiología y Parasitología.
  • Ingenierías: Ingeniería Civil, Ingeniería de Minas, Ingeniería Geológica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software y Ciencia de la Computación.
  • Ciencias Económicas y de la Gestión: Administración, Contabilidad, Economía, Administración de Turismo y Administración de Negocios Internacionales.
  • Humanidades: Literatura, Filosofía, Historia, Lingüística, Arte, Bibliotecología y Ciencias de la Información.
  • Ciencias Jurídicas y Sociales: Derecho, Ciencia Política, Comunicación Social, Sociología, Antropología, Educación y Trabajo Social.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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