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RESULTADOS Examen de admisión PUCP 2027-I: puntajes y lista de ingresantes bajo la modalidad de Rendimiento Superior

Tras finalizar el Examen de Admisión por Rendimiento Superior (ARS) en la PUCP, consulta AQUÍ los resultados oficiales y la lista de ingresantes.

Melanni Miranda
Examen de admisión PUCP 2027-I: resultados y lista de ingresantes.
Examen de admisión PUCP 2027-I: resultados y lista de ingresantes. | Composición Líbero / Melanni Miranda
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La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) desarrollará este domingo 13 de septiembre el Examen de Admisión 2027- I por la modalidad de Rendimiento Superior (ARS) , segunda convocatoria del año. Tras la evaluación, los postulantes podrán consultar los resultados oficiales y verificar si lograron una vacante en esta casa de estudios. La prueba tiene un tiempo máximo de 2 horas y 30 minutos.

¿Cuándo será el examen de admisión 2027-1 de la Universidad Cayetano Heredia?

PUEDES VER: RESULTADOS del Examen de Admisión Cayetano Heredia 2027-1: mira AQUÍ puntajes y lista de ingresantes del 13 de septiembre

RESULTADOS Examen de admisión PUCP 2027-I

La prueba de Admisión por Rendimiento Superior está dirigida a estudiantes de quinto de secundaria provenientes de colegios seleccionados. Este examen se realizará en el campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ubicado en Av. Universitaria 1801, San Miguel en horas de la mañana.

Los postulantes que rendirán el Examen de Admisión PUCP este 13 de septiembre podrán revisar sus resultados en el siguiente LINK: Dale clic aquí

PUCP.

Más detalles sobre el examen de admisión PUCP 2027-I de este domingo 13 de septiembre.

¿Quiénes pueden postular a esta modalidad?

Para acceder a esta modalidad de postulación, es necesario evidenciar tu desempeño académico en la secundaria, el cual debe corresponder a uno de los niveles establecidos según la clasificación de tu colegio.

  • Si te encuentras en la mitad superior de tu promoción, podrás optar por el nivel medio superior.
  • Aquellos que se sitúan en el tercio superior tienen la posibilidad de postularse al nivel correspondiente.
  • Los estudiantes que se encuentran en el quinto superior podrán hacerlo en este último nivel.

¿Qué evalúa la prueba?

  • La prueba académica evalúa conocimientos competencias en dos grandes áreas curriculares: comprensión de lecturamatemática.
  • Para ser preadmitido por esta modalidad, el postulante debe rendir una evaluación académica y alcanzar o superar el puntaje mínimo de 450 puntos.
  • El resultado de la evaluación académica brindará al postulante la oportunidad de identificar sus fortalezas académicas y áreas de mejora.

Estas son las carreras a las que puedes postular con esta modalidad

  • Estudios Generales Ciencias
  • Estudios Generales Letras
  • Facultad de Educación
  • Facultad de Gastronomía, Hotelería y Turismo
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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