Campañas de DNI gratis en Lima: distritos y locales de atención del 28 de setiembre al 4 de octubre

Si necesitas renovar, actualizar o tramitar tu DNI sin costo, diversas campañas gratuitas estarán disponibles en Lima entre el lunes 28 de setiembre y el domingo 4 de octubre. Conoce cuáles son los distritos, fechas y locales de atención habilitados para realizar el trámite y aprovecha estas jornadas especiales del RENIEC.

Reniec ofrece DNI gratis en Lima: fechas, distritos y locales de atención

Carabayllo

Los vecinos de Carabayllo podrán acceder a una jornada de DNI gratis este lunes 28 de setiembre . La campaña se desarrollará en el Centro Comunal La Cumbre , ubicado en la Av. Túpac Amaru 2884 (Km 19) , con atención al público desde las 9:30 a. m. hasta la 1:00 p. m.

. La campaña se desarrollará en el , ubicado en la , con atención al público desde las Este martes 29 de septiembre , los vecinos de Carabayllo podrán acercarse a una campaña de DNI gratis que se realizará en el Estadio Ricardo Palma , ubicado en la Av. San Martín 350, Urb. Santa Isabel . La jornada atenderá al público desde las 9:30 a. m. hasta la 1:00 p. m. , en una oportunidad para realizar el trámite dentro del horario establecido.

, los vecinos de podrán acercarse a una campaña de que se realizará en el , ubicado en la . La jornada atenderá al público desde las , en una oportunidad para realizar el trámite dentro del horario establecido. La Agencia Municipal San Pedro , en Carabayllo , será sede de una campaña de DNI gratis este miércoles 30 de septiembre . La atención se desarrollará en la Av. 28 de Julio 148, altura del Km 4 , desde las 9:30 a. m. hasta la 1:00 p. m. , según el horario establecido para esta jornada.

, en , será sede de una campaña de . La atención se desarrollará en la , desde las , según el horario establecido para esta jornada. Los vecinos de Carabayllo podrán participar en una campaña de DNI gratis este miércoles 30 de septiembre , que tendrá como punto de atención el Local Comunal El Progreso , ubicado en la Av. Manuel Prado, cuadra 8 . La jornada se desarrollará de 9:30 a. m. a 1:00 p. m. , dentro del horario establecido para esta actividad.

podrán participar en una campaña de , que tendrá como punto de atención el , ubicado en la . La jornada se desarrollará de , dentro del horario establecido para esta actividad. Este jueves 1 de octubre, se realizará una campaña de DNI gratis en Carabayllo en el Estadio Ricardo Palma, ubicado en la Av. San Martín 350, Urb. Santa Isabel. La atención al público será de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., de acuerdo con el horario establecido para la jornada.

Chorrillos

En Chorrillos, se desarrollará una campaña de DNI gratis este jueves 1 de octubre, teniendo como punto de atención la DEMUNA Casa de Mujer, situada en la Av. Huaylas #20. Los ciudadanos podrán acudir a esta jornada entre las 9:30 a. m. y la 1:00 p. m. para realizar el trámite correspondiente.

Comas

Los vecinos de Comas podrán acceder a una campaña de DNI gratis el 28 de septiembre y el 10 de octubre, en la zona de Túpac Amaru. El punto de atención está ubicado en la cuadra 4 de la Av. Libertad con Av. España, frente a la Municipalidad de Comas, donde se atenderá al público de 9:30 a. m. a 1:00 p. m.

Ancón

El 29 de setiembre, se realizará una campaña de DNI gratis en el distrito de Ancón, donde los ciudadanos podrán acercarse a la Agencia Municipal 39, ubicada en Plaza de Armas 39, Ancón. La atención será de 9:30 a. m. a 1:00 p. m.

Independencia

Este lunes 28 y miércoles 30 de septiembre, los vecinos de Independencia podrán acudir a una campaña de DNI gratis que tendrá lugar en la DEMUNA de Independencia, ubicada en la Av. Túpac Amaru Km 4.5. La jornada de atención se desarrollará de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., dentro del horario establecido para realizar los trámites correspondientes.

Lima

La Casa Vecinal N.° 1, ubicada en el Jr. Cañete 100, será uno de los puntos habilitados para una campaña de DNI gratis este martes 29 de septiembre de 2026. La atención se realizará de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., de acuerdo con el horario establecido para esta jornada.

Los Olivos

Los vecinos de Los Olivos podrán acercarse a la campaña de DNI gratis este martes 29 de septiembre de 2026, que se desarrollará en el frontis de la Municipalidad, ubicado en la Av. Carlos Izaguirre. La jornada comenzará a las 9:30 a. m. y se extenderá hasta la 1:00 p. m., según el horario de atención establecido.

Miraflores

Una campaña de DNI gratis llegará a Miraflores este martes 29 de septiembre de 2026, con atención en Casa Tovar, ubicada en la Ca. Manuel Tovar 255. Los ciudadanos interesados podrán acercarse entre las 9:30 a. m. y la 1:00 p. m. para realizar el trámite correspondiente.

San Juan de Lurigancho

Los vecinos de San Juan de Lurigancho podrán acceder a una campaña de DNI gratis este jueves 1 de octubre , que tendrá como punto de atención la Sub Gerencia de Programas Sociales , ubicada en la Av. El Bosque s/n . La jornada se desarrollará de 9:30 a. m. a 1:00 p. m. , según el horario establecido.

podrán acceder a una campaña de , que tendrá como punto de atención la , ubicada en la . La jornada se desarrollará de , según el horario establecido. El viernes 2 de octubre, se realizará una campaña de DNI gratis en San Juan de Lurigancho en el Taller de los Niños, ubicado en la Mz. 1 Lt. 1, AAHH Arriba Perú. La atención será de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., para los ciudadanos que necesiten realizar el trámite correspondiente.

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San Juan de Miraflores

Una jornada de DNI gratis se realizará en San Juan de Miraflores este martes 29 de septiembre, en el Palacio Municipal, Salón de los Espejos, ubicado en la Av. Billinghurst. La atención al público estará disponible de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., según el horario establecido para la campaña.

Santa Anita

Este 30 de septiembre, los vecinos de Santa Anita podrán participar en una campaña de DNI gratis que se desarrollará en la Casa de la Mujer, ubicada en la Ca. San Isidro 210. La atención estará disponible de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., de acuerdo con el horario establecido para esta jornada.

Santa Rosa

Los vecinos de Santa Rosa podrán acceder a una campaña de DNI gratis este lunes 28 de septiembre, en la Municipalidad de Santa Rosa, ubicada en la Av. Alejandro Bertello s/n. La jornada atenderá al público de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., dentro del horario establecido para realizar el trámite.

Villa El Salvador

En Villa El Salvador se desarrollarán jornadas de DNI gratis los lunes 28 de septiembre y viernes 2 de octubre de 2026. La atención se realizará en la Villa del Adulto Mayor, ubicada en el cruce de la Av. Bolívar con la Av. Central, en el horario de 9:30 a. m. a 1:00 p. m.