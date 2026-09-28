Si vives en Lima, presta atención porque el servicio de agua potable tendrá interrupciones este martes 29 y miércoles 30 de septiembre en distintos puntos de la capital. La suspensión podría extenderse por varias horas, por lo que conocer con anticipación si tu zona está incluida te permitirá tomar precauciones y almacenar agua para las actividades del hogar.

En esta nota podrás revisar qué distritos serán afectados por el corte de agua, los horarios previstos y cuánto tiempo durará la restricción del servicio por parte de Sedapal. Revisa la información y verifica si tu vivienda se encuentra dentro de las zonas contempladas para estos trabajos.

Corte de agua este martes 29 de setiembre

San Borja

Motivo: empalme de tubería

Localidades/ Áreas afectadas: Urb. San Borja, Urb. San Borja Norte, Urb. San Borja Sur Cuadrante: Av. San Luis, Av. San Borja Sur, Av. San Borja Norte, Calle Maurice Utrillo, Calle General Borgoño, Jr. Franz Liszt

Av. San Luis, Av. San Borja Sur, Av. San Borja Norte, Calle Maurice Utrillo, Calle General Borgoño, Jr. Franz Liszt Sectores: Sector 72

Fecha/ Hora de inicio de la interrupción: Martes 29 de setiembre | 12.00 m.

Fecha/ Hora de restablecimiento del servicio: Martes 29 de setiembre | 11.00 p. m.

San Isidro

Motivo: Empalme de tubería

Localidades/ Áreas afectadas: Urb. El Rosario, Urb. Country Club, Urb. Orrantia Cuadrante: Av. Javier Prado Oeste, Av. El Rosario, Calle Los Cipreses, Av. Aurelio Miró Quesada, Av. Las Flores

Av. Javier Prado Oeste, Av. El Rosario, Calle Los Cipreses, Av. Aurelio Miró Quesada, Av. Las Flores Sectores: Sector 51

Fecha/ Hora de inicio de la interrupción: Martes 29 de setiembre | 12.00 m.

Fecha/ Hora de restablecimiento del servicio: Martes 29 de setiembre | 11.00 p. m.

Comas

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades/ Áreas afectadas: A.H. La Juventud, A.H. El Madrigal, P.J El Carmen Alto, P.J La Libertad, A.H. Cerro San Francisco, A.H. Monte Calvario, A.H. Pampa de Comas, A.H. San Gabriel, A.H. Madrigal II, A.H. Madrigal, A.H. Virgen del Carmen, A.H. Bellavista, P.J Manco Inca, P.J Pampa de Comas, A.H. Incahuasi, A.H. 22 de Enero, A.H. Las Casuarinas, A.H. Soledad Alta, A.H. Soledad Alta Ampliación.

Sectores: Sector 339

Fecha/ Hora de inicio de la interrupción: Martes 29 de setiembre | 12.00 m.

Fecha/ Hora de restablecimiento del servicio: Martes 29 de setiembre | 8.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Motivo: Empalme de tubería

Localidades/ Áreas afectadas: A.H. San Hilarión

Sectores: Sector 406

Fecha/ Hora de inicio de la interrupción: Martes 29 de setiembre | 9.00 a. m.

Fecha/ Hora de restablecimiento del servicio: Martes 29 de setiembre | 10.00 p. m.

Villa María del Triunfo

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades/ Áreas afectadas: A.H. El Paraíso, P.J. San Gabriel Sector Vallecito Alto, A.H. Valle Hermoso, A.H. Villa Santa Rosa Comité 47, A.H. Comité 39, Mzs. 216 y 127, A.H. San Martín, A.H. Valle Alegre, P.I Los Forestales, A.H. Los Jardines, A.H. José M. Arguedas, A.H. Villa Progreso, Proyecto Integral Perú Unido, A.H. Los Olivos, A.H. Manuel Arévalo, A.H. Dora Francisca Zea, A.H. 3 de Mayo, A.H. Vallecito Nuevo, A.H. Ampliación Sector Vallecito Alto V Etapa, A.H. 24 de Junio, A.H. Las Rocas.

Sectores: Sector 308

Fecha/ Hora de inicio de la interrupción: Martes 29 de setiembre | 8.00 a. m.

Fecha/ Hora de restablecimiento del servicio: Martes 29 de setiembre | 8.00 p. m.

Este martes 29 y miércoles 30 de septiembre, varios distritos de Lima afrontarán cortes de agua programados.

Corte de agua este miércoles 30 de setiembre

Lima Cercado

Motivo: Empalme de tubería

Localidades/ Áreas afectadas: P.J Los Ángeles, P.J. Mirones Bajo, P.J. Mirones Bajos, P.J. Ricardo Palma, Urb. Reynoso. Cuadrante: Av. José Olaya, Río Rímac, Av. Universitaria, Av. Enrique Meiggs

Sectores: Sector 33

Fecha/ Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 30 de setiembre | 10.00 a. m.

Fecha/ Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 30 de setiembre | 10.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Motivo: Empalme de tubería

Localidades/ Áreas afectadas: Urb. Las Flores 78

Sectores: Sector 406

Fecha/ Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 30 de setiembre | 9.00 a. m.

Fecha/ Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 30 de setiembre | 11.00 p. m.

Villa María del Triunfo