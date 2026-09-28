¿Por qué es costumbre comer lentejas los lunes en los hogares peruanos? Conoce el significado
Comer lentejas los lunes es una tradición popular en Perú asociada con la abundancia y prosperidad. Conoce el origen de esta costumbre y su curioso significado.
Las lentejas de los lunes forman parte de una curiosa tradición que se mantiene presente en muchos hogares peruanos. Pero, ¿de dónde nace esta costumbre y qué significado tiene? Conoce la historia detrás de este popular plato y por qué se le relaciona con la prosperidad, abundancia y buena fortuna para comenzar la semana.
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¿Por qué los lunes se come lentejas en Perú?
En Perú, la tradición de comer lentejas los lunes sostiene que estos pequeños granos, por su forma y cantidad, simbolizan monedas y atraen la buena fortuna económica para la semana que comienza. Por ello, muchas familias las incluyen en el almuerzo del primer día de la semana.
Más que una regla o una tradición con un origen único, se trata de una creencia popular transmitida de generación en generación. Con el tiempo, las lentejas se convirtieron en un plato habitual de los lunes en numerosos hogares, no solo por su significado simbólico, sino también porque son un alimento nutritivo, económico y versátil.
En Perú se comen lentejas los lunes como una cábala tradicional.
¿Cómo se preparan las lentejas guisadas?
Las lentejas guisadas son un plato casero, nutritivo y sencillo de preparar. En los hogares peruanos suelen acompañarse con arroz blanco y una porción de huevo frito, pollo o carne.
Ingredientes
- 500 g de lentejas
- 1 cebolla mediana picada en cuadraditos
- 2 dientes de ajo picados o molidos
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cucharada de ají amarillo molido
- 1 cucharadita de comino
- 1 tomate picado o 2 cucharadas de pasta de tomate
- 1 zanahoria picada en cubos, opcional
- 2 a 3 tazas de agua
- Sal y pimienta al gusto
- 1 hoja de laurel, opcional
Preparación paso a paso
- Lava las lentejas: Enjuágalas con abundante agua y retira cualquier impureza. Puedes dejarlas en remojo durante unas horas para reducir el tiempo de cocción, aunque no es indispensable.
- Cocina las lentejas: Colócalas en una olla con agua y, si deseas, agrega una hoja de laurel. Déjalas cocinar a fuego medio hasta que estén suaves, aproximadamente entre 25 y 35 minutos. Evita que se deshagan por completo.
- Prepara el aderezo: En otra olla, calienta el aceite y sofríe la cebolla hasta que quede transparente. Añade el ajo, el ají amarillo, el comino, el tomate y una pizca de pimienta. Cocina durante unos minutos hasta que el aderezo quede bien integrado.
- Incorpora las lentejas: Agrega las lentejas cocidas junto con parte de su líquido y mezcla con el aderezo. Si deseas, incorpora la zanahoria picada.
- Deja guisar: Cocina a fuego bajo durante unos 10 a 15 minutos, removiendo ocasionalmente, hasta que el guiso tome una consistencia espesa y cremosa. Añade sal al gusto.
- Sirve: Retira del fuego y deja reposar unos minutos. Las lentejas pueden servirse acompañadas de arroz blanco, huevo frito, plátano frito o una ensalada.
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