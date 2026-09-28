¿Por qué es costumbre comer lentejas los lunes en los hogares peruanos? Conoce el significado

Las lentejas de los lunes forman parte de una curiosa tradición que se mantiene presente en muchos hogares peruanos. Pero, ¿de dónde nace esta costumbre y qué significado tiene? Conoce la historia detrás de este popular plato y por qué se le relaciona con la prosperidad, abundancia y buena fortuna para comenzar la semana.

¿Por qué los lunes se come lentejas en Perú?

En Perú, la tradición de comer lentejas los lunes sostiene que estos pequeños granos, por su forma y cantidad, simbolizan monedas y atraen la buena fortuna económica para la semana que comienza. Por ello, muchas familias las incluyen en el almuerzo del primer día de la semana.

Más que una regla o una tradición con un origen único, se trata de una creencia popular transmitida de generación en generación. Con el tiempo, las lentejas se convirtieron en un plato habitual de los lunes en numerosos hogares, no solo por su significado simbólico, sino también porque son un alimento nutritivo, económico y versátil.

En Perú se comen lentejas los lunes como una cábala tradicional.

¿Cómo se preparan las lentejas guisadas?

Las lentejas guisadas son un plato casero, nutritivo y sencillo de preparar. En los hogares peruanos suelen acompañarse con arroz blanco y una porción de huevo frito, pollo o carne.

Ingredientes

500 g de lentejas

1 cebolla mediana picada en cuadraditos

2 dientes de ajo picados o molidos

2 cucharadas de aceite

1 cucharada de ají amarillo molido

1 cucharadita de comino

1 tomate picado o 2 cucharadas de pasta de tomate

1 zanahoria picada en cubos, opcional

2 a 3 tazas de agua

Sal y pimienta al gusto

1 hoja de laurel, opcional

Preparación paso a paso