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Lotería de Boyacá HOY, sábado 26 de septiembre: resultados, estadística y números ganadores del premio mayor
Revisa los resultados del último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 26 de septiembre y conoce si te llevaste el premio mayor de $15.000 millones.
La Lotería de Boyacá regresa a Colombia con un emocionante sorteo que pone en juego el premio mayor de $15.000 millones de pesos colombianos. ¿Ya adquirió su boleto? En esta nota de Líbero podrá seguir la transmisión EN VIVO con los resultados y números ganadores. ¡Mucha suerte!
PUEDES VER: ¿Tuviste suerte? Resultados del Sinuano Día y Noche del viernes 25 de septiembre de 2026
Último resultado de la Lotería de Boyacá del sábado 19 de septiembre
El último resultado de la Lotería de Boyacá del sábado 19 de septiembre de 2026 correspondió al sorteo N.° 4642, cuyo Premio Mayor de $15.000 millones fue para el número 8004, serie 240.
Números ganadores y serie del premio mayor del sorteo 19 de septiembre.
¿Cuáles son los secos de la Lotería de Boyacá?
Los premios secos de la Lotería de Boyacá son categorías de premios adicionales al Premio Mayor. De acuerdo con el plan de premios oficial vigente, estos son:
- Premio Fortuna: $1.000 millones.
- Premio Alegría: $400 millones.
- Premio Ilusión: $300 millones.
- Premio Esperanza: $100 millones.
- Premio Berraquera: $50 millones.
- Premio Optimismo: $20 millones.
- Premio Valentía: $10 millones.
¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá?
Para jugar la Lotería de Boyacá, debes comprar un billete o fracción y elegir una combinación de cuatro cifras junto con una serie. Cada sábado se realiza el sorteo, en el que se extraen los números y la serie ganadora.
Si tu combinación coincide con alguna de las categorías establecidas en el plan de premios, puedes obtener un premio, dependiendo del número de aciertos y la categoría correspondiente. El sorteo incluye el Premio Mayor y diferentes premios secos.
¡Vamos al Circo!
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