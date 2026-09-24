Jorge Araujo reveló cómo es su relación con Silveira y Rabanal tras problema en Universitario: "Mucho ruido"

Jorge Araujo volvió a recordar uno de los episodios que más controversia generó en torno a Universitario de Deportes, después de que el representante de Miguel Silveira afirmara que había futbolistas con capacidad de influir en las alineaciones por encima del cuerpo técnico. Frente a esa situación, el exentrenador interino explicó cuál es su vínculo con el brasileño y también con el técnico Javier Rabanal, a quien reemplazó.

Jorge Araujo confesó cómo es su relación con Miguel Silveira y Javier Rabanal tras conflicto en Universitario

En conversación con el programa ‘Hablemos de Max’ en L1MAX, Araujo recordó su presunto problema con Silveira y explicó que nunca consideró necesario entrar en polémicas por comentarios que surgían alrededor del club.

“Jamás yo en mi carrera profesional he salido yo a desmentir o a polemizar o a discutir con alguien para decir si es verdad o es mentira”, señaló el técnico dejando claro que optó por mantenerse al margen de las versiones que aparecieron durante aquella etapa.

El actual entrenador de Juan Pablo II también explicó que la exposición que genera Universitario hace que constantemente aparezcan comentarios y versiones sobre lo que sucede dentro del equipo.

“Es mucho ruido lo que genera la U, demasiado, y ponerme yo a analizar o a revisar cada comentario que hacen abierto que me parece que muchas de las veces no correspondía porque eran demasiados, que muchos no los escuchaba o no los veía, pero de alguna manera pues ahora con la tecnología te resaltan”, manifestó.

En esa línea, Araujo aclaró que las declaraciones relacionadas con Silveira nunca fueron un tema prioritario para él. “No era mi prioridad y por respeto al club jamás jamás yo he salido a hablar de tal o cual manera, y lo que respeta a Silveira no lo escuché de él en ningún momento, por lo menos no yo”, sostuvo.

¿Qué relación tiene Jorge Araujo con Miguel Silveira y Javier Rabanal?

Pese a lo sucedido, Jorge Araujo afirmó que su relación con el futbolista brasileño Miguel Silveira y con el entrenador español Javier Rabanal sigue siendo cordial. Además, señaló que coincidieron cuando su actual equipo, Juan Pablo II, se midió ante Cusco FC y que en esa ocasión protagonizaron un intercambio amable.

“Cuando nos tocó jugar el partido en Cusco, contra Cusco, él se acercó muy respetuosamente, nos damos un abrazo, como siempre fue así, y lo mismo con Javier Rabanal”, contó el exentrenador crema.