Investigadores del Congreso alertaron este jueves 24 de septiembre, sobre el derroche de decenas de millones de dólares por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y otras agencias. Según el informe, estos organismos han implementado planes mal diseñados para incrementar rápidamente su capacidad de arrestos, lo que podría resultar en un aumento significativo del gasto debido a la continua mala gestión. ¿Qué está pasando? AQUÍ el informe.

ICE desperdició decenas de millones en planes para expandir arrestos masivos en Estados Unidos

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO) reveló recientemente serios problemas financieros en diversas iniciativas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde que el presidente Trump asumió nuevamente el cargo en enero de 2025.

ICE desperdició decenas de millones en planes para expandir detenciones masivas en EE. UU.

Este informe, el cual fue compartido por la entidad y por 'The Morning Call', destaca el derroche de recursos en proyectos que incluyen casi 3 millones de dólares destinados a la construcción de tiendas de campaña en la bahía de Guantánamo, las cuales nunca fueron utilizadas, y 20 millones de dólares para el mantenimiento de almacenes que, tras ser adquiridos, no han albergado a ningún detenido y ahora están en venta.

A pesar de recibir una asignación histórica de 45.000 millones de dólares el año pasado para aumentar su capacidad de detención, el ICE carece de un plan estratégico que le permita gestionar estos fondos de manera eficiente. La población de detenidos ha crecido significativamente, pasando de 39.000 en enero a 67.000 a finales de julio. La GAO advirtió que, sin una buena gestión de inversiones, el ICE podría continuar tomando decisiones ineficaces, lo que resultaría en un mayor desperdicio de recursos.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, por su parte, señaló que desarrollará un plan para guiar la expansión de la detención antes del 31 de agosto de 2027. No obstante, este plazo podría ser insuficiente para prevenir un mayor despilfarro, según el análisis de la GAO. Hasta el momento, ninguna de las dos agencias emitió comentarios adicionales sobre las conclusiones del informe.

ICE despilfarra millones de dólares en almacenes vacíos

A inicios de este año, el ICE adquirió 11 grandes almacenes en diversas localidades del país por un total de 1.070 millones de dólares, como parte de un plan impulsado por la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, destinado a incrementar la capacidad de detención.

Sin embargo, esta propuesta fue desestimada ante la fuerte oposición pública antes de que se pudiera alojar a detenidos en dichas instalaciones, ya que el departamento no llevó a cabo la "debida diligencia y planificación adecuadas", según el informe de GAO. Actualmente, el Departamento de Seguridad Nacional tiene la intención de vender siete de estas propiedades.

El ICE ha invertido 20 millones de dólares en gastos y servicios relacionados con estos siete almacenes, una suma que no podrá recuperar. Estos costos incluyen estudios de zonificación, seguros de título, servicios públicos y seguridad. Para evitar mayores pérdidas, el informe señala que será necesario vender las instalaciones por el precio total de compra de 707 millones de dólares.