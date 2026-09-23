Universitario tomó fuerte medida sobre Fabián Bustos tras rumores de su posible regreso

Universitario de Deportes vive una incertidumbre con Héctor Cúper luego de la derrota por 4-0 sufrida ante Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y ahora se reveló que desde el club tomaron una fuerte medida con Fabián Bustos tras rumores de su posible regreso como técnico.

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Universitario tomó rotunda decisión con Fabián Bustos tras rumores de su posible regreso como técnico

Gustavo Peralta utilizó su programa ‘Modo Fútbol’ para revelar que Franco Velazco se encuentra firme en su decisión de seguir contando con Cúper como entrenador a pesar de sufrir una dura derrota ante Garcilaso en la lucha por el título del Clausura.

Sin embargo, el mismo comunicador afirmó que si bien el administrador apoya al técnico argentino, desde la administración del cuadro crema llamaron a Fabián Bustos para comunicarle que tiene mucha oportunidad de volver por todo lo que se encuentra pasando el elenco de Ate.

Fabián Bustos salió campeón con Universitario en 2024

"Con Fabián Bustos en ningún momento han negociado. Sí hay gente de la 'U' que ha llamado a Fabián Bustos a hacerle saber que debería volver, hay gente de la administración que le ha dicho 'estás, en este caso, con chances', pero entendemos que su respuesta fue muy plana en el sentido de: 'Yo estoy libre y nada más'. Pero no hay negociación, no hay un 'ven para acá', 'ya estás cerca', 'ven esto o lo otro'; no ha habido nada al respecto”, apuntó Peralta.

Cabe afirmar que Universitario de Deportes no mantiene una negociación formal con Fabián Bustos; por ello, se descarta que Franco Velazco, encargado de las decisiones del club, esté en busca de un nuevo técnico y se reafirma su respaldo a Héctor Cúper.

¿Cómo le fue a Fabián Bustos en Universitario?

Bustos arribó a Universitario en 2024, después de la partida de Jorge Fossati, y desde entonces dio acogida y reforzó la línea de tres en defensa, un sistema que permitió al conjunto crema cerrar la temporada con el bicampeonato. Aunque inició el curso 2025 al mando del club, el entrenador argentino tuvo que marcharse luego de recibir una propuesta de Olimpia de Paraguay.