Revelan dato preocupante sobre Héctor Cúper en Universitario: "Distante la relación"

Universitario de Deportes sigue en la lucha por salir campeón del Torneo Clausura 2026, con el objetivo de disputar los playoffs de la Liga 1. Sin embargo, en medio de ello, se filtró una preocupante noticia que involucra directamente a Héctor Cúper, director técnico de los cremas que viene siendo sumamente criticado por el nivel de juego que viene mostrando el plantel principal, sobre todo luego de la derrota 4-0 ante Deportivo Garcilaso en Cusco.

Como sabemos, luego de haber perdido en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, los hinchas comenzaron a exigir la salida inmediata del entrenador argentino, con paso por clubes como Valencia e Inter de Milán. Ahora, el periodista Gustavo Peralta reveló, durante el programa 'Hablemos de MAX' vía L1 MAX, cómo marcha la relación entre el comando técnico merengue y los futbolistas del primer equipo.

El comunicador inició asegurando que en temporadas pasadas vio a un plantel comprometido con el estratega de turno y todo el cuerpo técnico, pero ahora la situación la nota diferente. “Ahora yo veo distante la relación en la ‘U’. El plantel va junto con Cúper, pero no significa que van de la mano con Cúper”, señaló. De esta forma, se evidencia el desgaste que existe en la interna de Universitario de Deportes.

¿Universitario despedirá a Héctor Cúper?

Hace poco Franco Velazco indicó que la situación no iba a cambiar en Universitario de Deportes y que Héctor Cúper seguirá al mando del cuadro merengue por el resto del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. No obstante, todo puede cambiar de acuerdo a los resultados que obtenga el elenco merengue en las próximas semanas, donde se le vienen encuentros sumamente complicados.

“A mí me hace recordar esta situación a lo que pasó con Rabanal. El manejo de grupo, el cambio táctico, etc; lo mismo que no gustaba de Rabanal, no gusta de Cúper”, agregó Gustavo Peralta. De esta forma, se confirmó que cualquier cosa puede suceder con el director técnico de la ‘U’ en la recta final del campeonato peruano.