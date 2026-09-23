Filtran mal estado de Universitario en momento clave del Torneo Clausura: "Se rompió algo"

Universitario de Deportes perdió 4-0 con Deportivo Garcilaso por la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, lo que complicó sus aspiraciones a conseguir el título nacional. Ahora, un conocido periodista filtró información sobre la interna del plantel y dio a entender que la situación no va nada bien, generando una gran preocupación en todos los hinchas merengues alrededor del país.

Resulta que, en plena transmisión del programa 'Hablemos de MAX' vía L1 MAX, Gustavo Peralta fue consultado sobre la 'U' y Héctor Cúper, ya que desde hace semanas los aficionados vienen criticando la permanencia del director técnico argentino al mando del plantel tricampeón del fútbol peruano.

“La ‘U’ hoy no es un equipo confiable. Todo el año ha sido así. Desde el partido contra Sporting Cristal siento que se rompió algo”, indicó el mencionado comunicador, dejando claro que Universitario de Deportes no transmite el mismo sentimiento que en años pasados a su hinchada. Asimismo, también se animó a hablar sobre el presente del entrenador en tienda merengue.

¿Héctor Cúper continuará en Universitario?

Si bien la administración defendió a Héctor Cúper y aseguró su permanencia en el banquillo crema, los aficionados quieren su destitución y en las próximas semanas las cosas podrían cambiar, sobre todo si los de Ate siguen perdiendo sus encuentros en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

“Desde ayer en la noche, Franco Velazco respaldó a Cúper para su continuidad en el club. Sin embargo, hay situaciones que se están hablando dentro de la ‘U’. A mí me hace recordar esta situación a lo que pasó con Rabanal. El manejo de grupo, el cambio táctico, etc; lo mismo que no gustaba de Rabanal, no gusta de Cúper”, indicó el periodista Gustavo Peralta.