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Sinuano Día resultado hoy miércoles 23 de septiembre de 2026: números ganadores del último sorteo

MIRA los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día de hoy ,miércoles 23 de septiembre para saber cuántos aciertos logró tener en la popular lotería colombiana.

Angie De La Cruz
Mira los resultados del Sinuano Día de hoy miércoles 23 de septiembre de 2026 y sepa cómo jugó.
Mira los resultados del Sinuano Día de hoy miércoles 23 de septiembre de 2026 y sepa cómo jugó. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

12:23

¿A qué hora se juega el Sinuano Día hoy?

El sorteo Sinuano Día de este miércoles 23 de septiembre de 2026 se llevará a cabo a las 2:30 p. m., hora de Colombia.

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¡Salen las balotas! El sorteo Sinuano Día emociona a miles de colombianos que prueban su suerte con el sorteo más importante de la costa caribeña. Revise los resultados EN VIVO de la lotería que comenzará a las 2:30 p. m. y sepa cuántos números ganadores acertó en su boleto.

Hoy, martes 22 de septiembre, se realizará el sorteo de la lotería El Sinuano Noche.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del martes 22 de septiembre: resultados y número ganador del último sorteo

Sinuano Día: resultado del último sorteo de hoy, 23 de septiembre

12:23
23/9/2026

¿A qué hora se juega el Sinuano Día hoy?

El sorteo Sinuano Día de este miércoles 23 de septiembre de 2026 se llevará a cabo a las 2:30 p. m., hora de Colombia.

12:00
23/9/2026

Bienvenidos

Hoy regresa el sorteo Sinuano con sus dos ediciones: Día y Noche. En esta nota de Líbero te compartiremos toda la información que debes conocer sobre el chance colombiano. Además, accede a los resultados en vivo y a los números ganadores.

¿Dónde comprar boletos del Sinuano?

Los principales puntos donde puedes encontrar boletos del Sinuano son:

  • SuperGIROS: es la red de puntos autorizados donde se puede registrar la apuesta de Sinuano.
  • Puntos de venta autorizados de chance: establecimientos afiliados a la red comercial que ofrecen Sinuano.
  • Plataformas digitales autorizadas: también existe la posibilidad de realizar la apuesta por internet mediante canales habilitados.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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