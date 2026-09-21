Daniela Butrón contesta si le pedirá a Jairo Concha que regrese a Alianza y sorprende con respuesta

Daniela Butrón y Jairo Concha son el claro ejemplo de que la rivalidad entre Alianza Lima y Universitario de Deportes solo queda en la cancha, ya que pese a que ambos son hinchas acérrimos de los respectivos clubes peruanos, su amor se muestra sólido. En una reciente entrevista a la hija de Leao Butrón, reveló si le pedirá al volante crema que vuelva a vestir la camiseta blanquiazul. ¿Qué dijo?

Actualmente, el mediocampista merengue, quien salió bicampeón con ‘El Equipo del Pueblo’, es titular indiscutible con Universitario; sin embargo, su novia contó para el programa Teledeportes de Panamericana que le encantaría que juegue para el cuadro íntimo para alentarlo.

“¿Le pedirías que regrese a Alianza?”, consultó el periodista, a lo que la creadora de contenido respondió: “A mí me encantaría que esté en Alianza. Ahí sería precioso ir con mi camiseta con Concha atrás”.

Daniela Butrón revela que le gustaría que Jairo Concha vuelva a Alianza Lima.

En la entrevista, Daniela Butrón también se refirió a su reciente convocatoria de Jairo Concha a la selección peruana para los próximos partidos amistosos que se jugarán a cargo del DT Mano Menezes y se mostró orgullosa. “Él sabe cuánto lo amo y deseo con todo mi corazón que le siga yendo bien”, agregó.

Por otro lado, contó algunos detalles de su relación con el jugador crema, con quien ya convive luego de que él hablara con sus padres para dar ese paso importante. Asimismo, dijo que por el momento no hay planes concretos de matrimonio, pero que han hablado del tema. “Nunca he sido una chica que le quita el sueño casarse la verdad”, puntualizó.