Débora Goytizolo, madre del hijo de Jairo Concha, lanza fuerte acusación contra el jugador: "Tengo audios y videos"

Jairo Concha y su expareja, Débora Goytizolo, tienen un pequeño niño en común. La relación de ambos como padres siempre ha mantenido un ritmo cordial, pues hasta en redes sociales se les vio juntos compartiendo momentos con el pequeño, incluso cuando el jugador pasó a las filas de Universitario de Deportes tras su paso por Alianza Lima.

Dicha tranquilidad llegó a su fin, ya que la tarde del miércoles, Débora compartió en sus redes sociales un comunicado que da cuenta la difícil situación que atraviesan como familia. Además, indicó que cuenta con pruebas tales como audios y videos que avalarían lo dicho por su persona en contra del jugador crema.

"Yo, Débora Goytizolo Alcántara, quiero dejar constancia de que mi hijo "L" se encuentra delicado de salud. El padre de mi hijo está plenamente enterado de esta situación; sin embargo, decidió viajar a Aruba con su nueva pareja mientras nosotros nos encontrábamos en una emergencia médica", inició comentando en su posteo.

En otra parte del comunicado, Débora comenta que la situación es constante desde hace seis años, y que no quiso alzar su voz por respeto a la familia de Jairo Concha: "Desde el 26 de diciembre, la comunicación se ha vuelto mínima, cuando anteriormente existía una comunicación adecuada por el bienestar del hijo que tenemos en común".

Añadido a ello, la madre del menor se mostró consternada debido a que recibió una notificación por parte del futbolista que menciona la reducción de la pensión que mantienen según conciliación: "No se puede decidir de manera unilateral reducir el nivel de vida de tu menor hijo por simple voluntad personal. Por ello, públicamente manifiesto que NO ACEPTO dicha pretensión e invito al señor Jairo Concha a dialogar de manera responsable y priorizando el bienestar de Liam".

debora y jairo concha

Finalmente, Goytizolo confirmó tener archivos que permitirían exponer ciertos comportamientos de Jairo Concha: "Cuento con pruebas —audios y videos— donde se evidencia que mi hijo llora por ver a su padre, mientrs él prioriza otras actividades antes que ejercer su rol".