¡A tener cuidado! Recientemente, las autoridades estadounidenses informaron que una mujer fue detenida el sábado 7 de marzo, esto luego que se registrara un reporte de robo en una tienda Walmart ubicada en West Kingshighway, en EE. UU. Un informe emitido por el Departamento de Policía de Paragould y la prensa compartieron más detalles sobre el caso.

Walmart: reportan arresto de mujer por HURTO al salir de la tienda con mercancía sin pagar

‘Nea Report’ y otros medios internacionales señalaron que el 7 de marzo de 2026, el agente Brewer se presentó en el Walmart Supercenter, situado en 2802 W. Kingshighway, en el país americano. alrededor de las 4:56 p. m., tras recibir un aviso sobre un hurto en el local.

Según los informes, el personal de la tienda, alertó que Rebecca Leigh Sylvest, una mujer de 38 años, había intentado salir sin pagar varios productos que no había escaneado en su carrito de compras.

Walmart: reportan arresto de mujer por HURTO al salir de la tienda con mercancía sin pagar.

De acuerdo con el informe policial, Sylvest fue retenida en la oficina de prevención de pérdidas, donde se encontró mercancía adicional que tampoco había sido abonada. Asimismo, las autoridades señalaron que la mujer tenía una condena previa del 31 de noviembre de 2019, que le prohibía acercarse a todas las tiendas Walmart, faltando a dicha restricción.

Con todo lo expuesto, los oficiales no dudaron en arrestar a Sylvest, quien fue trasladada al Departamento de Policía de Paragould para su procesamiento y posteriormente al Centro de Detención del Condado de Greene.

¿Cuál es la actual situación de la mujer? ¿Pagará fianza?

Sylvest ha sido detenida rápidamente bajo acusaciones de robo comercial y de apropiación indebida de bienes valorizados en más de US$1.000, ambos considerados delitos graves.

Los registros penitenciarios señalan que, actualmente, la mujer se encuentra en custodia con una fianza fijada en US$10.000. No obstante, no se conoce más sobre su caso.