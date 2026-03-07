0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones y resultados del Torneo Apertura

Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley: cruces confirmado de cuartos de final

Se termina la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025-2 y así quedaron definidos los cruces de cuartos de final. Universitario vs San Martín cierran la jornada sabatina.

    Sandra Morales
    Así se jugarán los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley
    Así se jugarán los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley | FOTO: LIBERO
    COMPARTIR

    Este domingo se termina la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 ; sin embargo, con los resultados que se dieron este sábado, ya se conocen los cruces de los cuartos de final. Alianza Lima busca el tricampeonato, pero hay rivales fuertes como la San Martín que también sueña con volver a levantar la copa a final de temporada.

    Alianza Lima se consolida en la punta del certamen gracias a que su escolta perdió puntos

    PUEDES VER: Alianza Lima estira su ventaja como líder de la liga: campeón peruano perdió puntos en mesa

    Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

    EQUIPOSPJPUNTOSSETS G/P
    Alianza Lima194952:17
    San Martín194851:21
    Universitario194449:20
    Atenea203544:36
    Géminis193138:31
    Regatas203042:36
    Circolo202937:41
    D. Soan191828:45
    Rebaza Acosta191526:48
    Olva Latino201524:52

    La tabla no está actualizado con el reclamo de Circolo vs San Martín, ya que el club santo puede apelar la sanción.

    Liga Peruana de Vóley: cruces cuartos de final

    • Alianza Lima vs Deportivo Soan
    • San Martín vs Circolo
    • Universitario vs Regatas
    • Atlético Atenea vs Géminis

    Resultados fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley

    Sábado 7 de marzo

    • Circolo 3-2 Olva Latino
    • Atenea 3-1 Regatas Lima
    • 6:45 p. m. Universitario vs San Martín

    Domingo 8 de marzo

    • 3:00 p. m. Deportivo Géminis vs Rebaza Acosta
    • 4:45 p. m. Alianza Lima vs Deportivo Soan

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Sandra Morales
    AUTOR: Sandra Morales

    Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

    Lo más visto

    1. Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley: cruces confirmado de cuartos de final

    2. Falleció mítico periodista deportivo tras perder su lucha contra el cáncer

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano