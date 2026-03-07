- Hoy:
Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley: cruces confirmado de cuartos de final
Se termina la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025-2 y así quedaron definidos los cruces de cuartos de final. Universitario vs San Martín cierran la jornada sabatina.
Este domingo se termina la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 ; sin embargo, con los resultados que se dieron este sábado, ya se conocen los cruces de los cuartos de final. Alianza Lima busca el tricampeonato, pero hay rivales fuertes como la San Martín que también sueña con volver a levantar la copa a final de temporada.
PUEDES VER: Alianza Lima estira su ventaja como líder de la liga: campeón peruano perdió puntos en mesa
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
|EQUIPOS
|PJ
|PUNTOS
|SETS G/P
|Alianza Lima
|19
|49
|52:17
|San Martín
|19
|48
|51:21
|Universitario
|19
|44
|49:20
|Atenea
|20
|35
|44:36
|Géminis
|19
|31
|38:31
|Regatas
|20
|30
|42:36
|Circolo
|20
|29
|37:41
|D. Soan
|19
|18
|28:45
|Rebaza Acosta
|19
|15
|26:48
|Olva Latino
|20
|15
|24:52
La tabla no está actualizado con el reclamo de Circolo vs San Martín, ya que el club santo puede apelar la sanción.
Liga Peruana de Vóley: cruces cuartos de final
- Alianza Lima vs Deportivo Soan
- San Martín vs Circolo
- Universitario vs Regatas
- Atlético Atenea vs Géminis
Resultados fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley
Sábado 7 de marzo
- Circolo 3-2 Olva Latino
- Atenea 3-1 Regatas Lima
- 6:45 p. m. Universitario vs San Martín
Domingo 8 de marzo
- 3:00 p. m. Deportivo Géminis vs Rebaza Acosta
- 4:45 p. m. Alianza Lima vs Deportivo Soan
