Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley: cruces confirmado de cuartos de final

Este domingo se termina la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 ; sin embargo, con los resultados que se dieron este sábado, ya se conocen los cruces de los cuartos de final. Alianza Lima busca el tricampeonato, pero hay rivales fuertes como la San Martín que también sueña con volver a levantar la copa a final de temporada.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

EQUIPOS PJ PUNTOS SETS G/P Alianza Lima 19 49 52:17 San Martín 19 48 51:21 Universitario 19 44 49:20 Atenea 20 35 44:36 Géminis 19 31 38:31 Regatas 20 30 42:36 Circolo 20 29 37:41 D. Soan 19 18 28:45 Rebaza Acosta 19 15 26:48 Olva Latino 20 15 24:52

La tabla no está actualizado con el reclamo de Circolo vs San Martín, ya que el club santo puede apelar la sanción.

Liga Peruana de Vóley: cruces cuartos de final

Alianza Lima vs Deportivo Soan

San Martín vs Circolo

Universitario vs Regatas

Atlético Atenea vs Géminis

Resultados fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 7 de marzo

Circolo 3-2 Olva Latino

Atenea 3-1 Regatas Lima

6:45 p. m. Universitario vs San Martín

Domingo 8 de marzo