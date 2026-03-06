UFC 326 EN VIVO: fecha, cartelera, horarios y dónde ver Max Holloway vs Charles Oliveira 2

La revancha más esperada por los amantes de las artes marciales mixtas. Max Holloway y Charles Oliveira se enfrentarán este sábado 7 de marzo en el T-Mobile Arena de Las Vegas en la estelar de UFC 326, donde el cinturón del BMF estará en juego. El evento está pactado para iniciar a las 5.00 p. m. (horario en Perú) con las peleas preliminares. La cartelera estelar está pactada para empezar a las 9.00 p. m. (en Perú) y será televisada por Paramount+.

Después de 10 años, Charles tendrá la oportunidad para vengarse de la derrota que sufrió por TKO frente a Holloway en UFC Fight Night 74 (que se realizó en agosto de 2015). Si bien el título de BMF está en juego, ambas leyendas ingresan al octágono para seguir construyendo su legado.

Precisamente, 'The Eagle' habló sobre su trayectoria y resaltó que es el mejor de todos los tiempos, porque superó a formidables rivales y su carrera deportiva es digna de admirar.

"Al ver los nombres, las victorias, los récords y todo lo que se ha vivido, creo que el resumen de mi carrera es el mejor", expresó el brasileño en la previa de UFC 326.

Holloway, por su parte, ingresará al octágono con el objetivo de mantener el título de BMF en su poder. El hawaiano es un digno representante del campeonato, porque siempre contradijo las decisiones de Dana White.

El peleador habló con Marca y fue claro en señalar que quiere ganar el título de la UFC. Reveló que su campamento fue muy bien y que está ansioso por ingresar al octágono.

"El campamento ha ido muy bien y no puedo esperar a que llegue el día. Los últimos días antes del combate siento que son los más lentos. El camp ha ido muy rápido y ahora los últimos días no tanto", señaló.

Sobre su pelea contra Oliveira, puntualizó que los fanáticos serán los verdaderos ganadores porque ambos peleadores evolucionaron desde su pelea en 2015. Tienen un elevado nivel y quiere comprobar si su retador cumplirá con sus amenazas.

"Ambos hemos evolucionado mucho desde esa pelea en 2015. Si fuéramos la misma persona, no estaríamos en la posición que estamos hoy. Estoy emocionado. Lo he visto hablar, he escuchado sus entrevistas. Ha dicho un montón de cosas, así que no puedo esperar para que llegue el día y descubrir si es cierto todo eso que ha venido diciendo", finalizó.

¿Por qué no pelea el peruano Gastón Bolaños en UFC 326?

Lamentablemente, el peruano Gastón Bolaños no podrá pelear en UFC 326. Nuestro compatriota cumplió con las 145.5 libras para su pelea, pero su rival Jeong Yeong Lee no superó la báscula y el duelo fue cancelado.

“Estaba listo para el show de mañana; pero algunas cosas están fuera de mi control. Gracias a mi equipo. Me disculpo con todos mis fans y todos los que me apoya”, señaló nuestro compatriota.

UFC 326: Fecha

UFC 326, que tiene la pelea entre Max Holloway y Charles Oliveira se realizará el sábado 7 de marzo en Las Vegas.

UFC 326: cartelera completa

ESTELAR

Max Holloway vs. Charles Oliveira | título BMF del peso ligero

Renato Moicano vs. Brian Ortega

Caio Borralho vs. Reinier de Ridder

Gregory Rodríguez vs. Brunno Ferreira

Rob Font vs. Raul Rosas Jr

PRELIMINARES

Cody Garbrandt vs. Xiao Long | peso gallo

Donte Johnson vs. Dusko Todorovic | peso mediano

Ricky Turcios vs. Alberto Montes | peso pluma

Cody Durden vs. Nyamjargal Tumendemberel | peso mosca

Su Mudaerji vs. Jesús Aguilar | peso mosca

Lee Jeong-Yeong vs. Gastón Bolaños| peso pluma

Luke Fernandez vs. Rodolfo Bellato | peso semipesado

Rafael Tobias vs. Diyar Nurgozhay | peso semipesado

¿A qué hora es UFC 326?

A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio de la pelea Max Holloway y Charles Oliveira correspondiente a la estelar de UFC 326:

País Cartelera estelar 326 Cartelera preliminar UFC 326 Primeras peleas UFC 326 Perú, Colombia y Ecuador 9:00 p.m. 7:00 p.m. 5:30 p.m. México 8:00 p.m. 6:00 p.m. 4:30 p.m. Bolivia y Venezuela 10:00 p.m. 8:00 p.m. 6:30 p.m. Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil 11:00 p.m. 9:00 p.m. 7:30 p.m. España 3:00 a.m. (día siguiente) 1:00 a.m. (día siguiente) 11:30 p.m.

UFC 326: ¿Dónde ver Max Holloway vs. Charles Oliveira EN VIVO?

La pelea estelar entre Max Holloway vs. Charles Oliveira se puede ver EN VIVO por Paramount+ (para América Latina).

Max Holloway vs. Charles Oliveira: Apuestas